Євросоюз заборонив експорт 53 хайтек товарів у Білорусь

ЄС привів обмеження щодо Білорусі у відповідність з санкціями проти Росії.

Європейський Союз знову розширив санкції проти Білорусі - запровадив заборону на експорт туди 53 видів високотехнологічних товарів. Їхній перелік опублікований в п'ятницю, 4 серпня, в Офіційному журналі ЄС.

Забороняється експорт високочутливих технологій, вогнепальної зброї та боєприпасів. Під заборону потрапили, зокрема, товари, які можуть бути використані у військових системах: фотокамери та оптичні компоненти, електричні/магнітні компоненти, електронні пристрої та інше.

Також забороняється експорт товарів і технологій, придатних для використання в авіаційній та космічній галузях, зокрема авіадвигунів та їхніх частин як для пілотованих, так і для безпілотних літальних апаратів.

Заборона поширюються і на надання технічної допомоги, але передбачені винятки, коли йдеться про постачання товарів, що використовуються в медичній сфері, у фармацевтичних або гуманітарних цілях.

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ЄС привів санкції проти Білорусі у відповідність до антиросійських

Напередодні розширення санкцій щодо Білорусі затвердила Рада ЄС з метою приведення їх у відповідність з санкціями проти Росії.

"Нові заходи створюють допоможуть гарантувати, що санкції щодо Росії не можна буде обійти через Білорусь", - зазначили в Європейській Комісії та додали, що обмеження запровадили в прискореному порядку з огляду на нагальність протидії обходу санкцій щодо певних високочутливих товарів і технологій.

Крім того, Євросоюз наклав персональні санкції на 38 фізичних осіб, відповідальних за порушення прав людини та підтримку режиму правителя Білорусі Олександра Лукашенка, та на трьох білоруських юридичних осіб: "БМЗ - керуюча компанія холдингу "БМК", Мінський електротехнічний завод ім. Козлова та концерн "Белнефтехим".

Загалом санкції ЄС щодо Білорусі тепер поширюються на 233 фізичних і 37 юридичних осіб.

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