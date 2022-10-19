ЄС введе нові санкції проти Ірану через передачу дронів РФ

Новий пакет санкцій проти Ірану є відповіддю на використання Росією іранських безпілотників проти Україні, зазначають дипломати ЄС. Іран заперечує постачання зброї Росії, але ЄС заявив про наявність доказів.

Європейський Союз запровадить нові санкції проти Ірану через постачання Росії дронів, які використовуються для ударів по Україні. Відповідне рішення схвалили посли країн-членів ЄС у середу, 19 жовтня.

Офіційне оголошення рішення про введення санкцій очікується до середини дня четверга. Як повідомило агентство "Інтерфакс-Україна", під санкції потрапила компанія-виробник іранських дронів "Шахед" - Shahed Aviation Industries. "Секретну серію дронів було поставлено Російській Федерації, її використовують в агресивній війні проти України. Отже, Shahed Aviation Industries відповідає за підтримку уряду Російської Федерації, винної за анексію Криму та дестабілізацію України", - йдеться у документі.

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Також у санкційному списку значиться начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хосейн Багері, командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані та Ходжатола Гореїші, який відповідає за логістику в іранському міністерстві оборони.

ЄС має докази використання РФ іранських дронів

Іран неодноразово заперечував надання російським військам будь-якої зброї, в тому числі дронів. Однак ЄС має докази того, що безпілотники, які Росія використовує проти України, походять з Ірану, заявила речниця представництва ЄС із закордонних справ та політики безпеки Набіла Массралі.

"Зараз, коли ми зібрали власні достатні докази, триває робота над тим, щоб від ЄС була чітка та швидка реакція", - сказала вона.

Радбез ООН обговорить іранські дрони у війні РФ в Україні

Схвалення санкційного списку ЄС відбулося напередодні закритого засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. На ньому США, Великобританія та Франція планують порушити питання щодо постачання іранської зброї Росії, повідомляє агенція Reuters.

Дипломати вважають, що поставки зброї з Ірану порушують резолюцію 2231 Радбезу, яка ратифікувала ядерну угоду з Іраном у 2015 році. Вона ускладнила для Тегерана розробку атомної зброї, одночасно послабивши економічні санкції проти країни, зокрема, Ірану дозволи відновити експорт зброї.

Однак Україна та США наполягають, що резолюція містить обмеження на експорт ракет і пов'язані з ними технології до жовтня 2023 року та може охоплювати експорт і закупівлю передових військових систем, таких як безпілотники. У листі до ООН Україна заявила, що безпілотники Mohajer і Shahed відповідають параметрам, передбаченим у резолюції, "оскільки вони здатні досягати дальності, що дорівнює або перевищує 300 кілометрів." Україна також офіційно запросила експертів ООН до перевірки збитих безпілотників іранського походження, які Росія використовувала для нападу на українські цілі.