ЄС включив у санкційні списки Медведчука і Voice of Europe

Європейський Союз включив до санкційних списків українського проросійського політика Віктора Медведчука і наближеного до нього Артема Марчевського, а також проросійський інтернет-портал Voice of Europe, що базується в Чехії та підозрюється у поширенні наративів російської влади. Про це у понеділок, 27 травня, повідомила кореспондентка DW у Брюсселі з посиланням на європейських дипломатів.

Одночасно про це в соціальній мережі Х заявило міністерство закордонних справ Чехії, назвавши таке рішення "успіхом чеської дипломатії". 27 травня у Брюсселі відбувається засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, за підсумками якого про рішення можуть оголосити на загальноєвропейському рівні. Раніше Чехія запровадила аналогічні санкції на національному рівні.

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Скандал довкола порталу Voice of Europe

Проєкт Voice of Europe і Медведчук, колишній народний депутат України, один з лідерів забороненої нині партії "Опозиційна платформа - За життя", обвинувачувачений в державній зраді та виданий зрештою Росії, недавно опинилися в центрі нового скандалу, пов'язаного з поширенням російської пропаганди в Європі. У березні влада Чехії заявила про розкриття "фінансованої з РФ мережі впливу", яка займалася поширенням російських державних наративів у Європі та підкупом європейських політиків. Німецьке видання Der Spiegel та чеська газета Deník N повідомили, що частиною цієї схеми є сайт новин Voice of Europe, на якому регулярно публікувалися заклики європейських політиків припинити допомогу Україні. Деяким авторам цих закликів, за даними ЗМІ, за це платили гроші - в окремих випадках їх можна порівняти з витратами на передвиборчу агітацію на виборах до Європарламенту.

На думку чеської влади, за допомогою сайту Voice of Europe Медведчук разом із посередником Артемом Марчевським керував російською операцією з метою підірвати європейську підтримку України та вплинути на вибори до Європарламенту 2024 року, "представляючи ЄС як ворожу структуру та описуючи Україну як непоправно корумповану країну". Незабаром після викриття сайт був відключений владою, але 11 квітня він знову запрацював, тепер уже із Казахстану.

Сайт Politico повідомив, що виявив 16 законодавців ЄС, які виступали в ефірі Voice of Europe, і всі вони - ультраправі політики. Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, що Росія зверталася до членів Європарламенту та платила їм за просування російської пропаганди. Ці звинувачення наразі не підкріплені свідченнями передачі грошей. Але факт того, що у цій справі фігурували незадекларовані грошові засоби, побічно підтверджується результатами обшуків у Польщі, під час яких в одного із співвласників сайту Voice of Europe конфіскували 48 500 євро та 36 000 доларів.