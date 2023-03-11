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Представники Саудівської Аравії, Китаю та Ірану.
Представники Саудівської Аравії, Китаю та Ірану.Фото: picture alliance/dpa/Saudi Press Agency
ПолітикаІран

ЄС вітає поновлення ірано-саудівських дипвідносин

Жан Рофе | Роман Губа
2 год. тому

Євросоюз сподівається, що відновлення дипломатичних зв'язків між Саудівською Аравією та Іраном сприятиме стабілізації у регіоні.

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Європейський Союз вітає досягнуту між Іраном та Саудівською Аравією угоду про відновлення дипломатичних відносин і з нетерпінням чекає на її реалізацію. Про це йдеться у заяві офіційного представника ЄС, опублікованій у суботу, 11 березня.

"Оскільки і Саудівська Аравія, і Іран відіграють центральну роль у забезпеченні безпеки регіону, відновлення їхніх двосторонніх відносин може сприяти стабілізації регіону загалом", - йдеться у заяві. У ній наголошується, що "сприяння миру та стабільності та досягнення деескалації напруженості на Близькому Сході загалом є ключовими пріоритетами для ЄС".

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Ірано-саудівські домовленості

Іран та Саудівська Аравія домовилися відновити дипломатичні зв'язки після семирічної перерви. Угоду підписали 10 березня у Пекіні представники Ірану, Саудівської Аравії та КНР. Як перший крок до примирення запланована зустріч міністрів закордонних справ, повідомили державні агенції IRNA та SPA. Тегеран та Ер-Ріяд домовилися усунути розбіжності у їхньому діалозі та протягом двох місяців відкрити відповідні дипломатичні представництва.

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Відносини між Ер-Ріядом і Тегераном зіпсувалися в березні 2015 року, коли коаліція на чолі із Саудівською Аравією розпочала на території Ємену військову операцію проти хуситів, які сповідують шиїзм. У січні 2016 року Саудівська Аравія розірвала дипломатичні відносини з Іраном, після того, як її посольство в Тегерані зазнало атаки з боку натовпу протестувальників.

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