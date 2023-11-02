ЄС вітає початок евакуації іноземців з Сектору Гази

Єврокомісія висловила подяку Єгипту у зв'язку з евакуацією низки громадян ЄС, інших іноземних громадян, а також поранених через прикордонний перехід "Рафах" між Сектором Гази і цією країною.

Європейський Союз привітав евакуацію низки громадян ЄС та інших іноземних громадян, а також поранених через прикордонний перехід "Рафах", що веде із Сектору Гази до Єгипту. Про це йдеться в заяві Єврокомісії, опублікованій увечері в середу, 1 листопада.

"Я хотіла б сердечно подякувати владі Єгипту за їхні чудові зусилля з надання допомоги іноземним громадянам, працівникам міжнародних організацій і членам їхніх сімей, зокрема європейським громадянам, у безпечному в'їзді у свої країни", - заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Євросоюз продовжить спільну роботу з партнерами для подолання гуманітарної кризи в Секторі Гази, підкреслила вона.

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель також подякував Єгипту за його "гуманітарні зусилля, спрямовані на те, щоб дати можливість пораненим та іншим людям організовано покинути Сектор Гази, а також США і Катару за посередництво в укладенні цієї гуманітарної угоди". Боррель закликав до створення гуманітарних коридорів і пауз "для задоволення нагальних потреб".

Кількість іноземців, які залишаються в Газі, невідома

Раніше агентство dpa з посиланням на відділення Червоного Півмісяця в Єгипті повідомило, що у складі групи, яка залишила сьогодні Сектор Гази, перебували 285 осіб. Зі свого боку, агентство AFP із посиланням на представника влади Єгипту уточнило, що до цієї країни прибули загалом 76 поранених жителів Сектору Гази, а також 335 іноземців і палестинців із подвійним громадянством.

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Кількість громадян іноземних держав, які наразі перебувають у Секторі Гази, невідома. 31 жовтня держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив Конгресу, що їхня кількість становить приблизно 1000 осіб, 400 з яких - громадяни США. Зі свого боку, за даними телеканала CNN, крім заручників, утримуваних бойовиками ХАМАСу, у цьому районі перебувають щонайменше 500 американських громадян.

ЄС збільшив обсяг допомоги втричі

Згідно з повідомленням на сайті Єврокомісії, ЄС збільшив обсяг гуманітарної допомоги Газі втричі - до 78 мільйонів євро, "щоб партнери могли продовжувати свою неоціненну гуманітарну роботу". У рамках операції "Гуманітарний повітряний міст", починаючи з 16 жовтня, до Єгипту прибуло 6 рейсів із понад 263 тоннами гуманітарної допомоги.

Метою цієї операції Євросоюзу є сприяння попередньому розміщенню вантажів для швидкого доправлення допомоги жителям Сектору Гази, які її потребують. Крім того, було задіяно механізм цивільної оборони ЄС для надання підтримки репатріаційним рейсам з Ізраїлю.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави, жертвами якої стали 1400 осіб. Бойовики також захопили понад 200 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить наземну воєнну операцію. За даними підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинуло вже понад 8300 осіб. Підтвердження цих даних із незалежних джерел поки що немає.