ЄС виділив 50 мільйонів євро на відновлення Київщини

Гранти виділені на відновлення інфраструктури, зокрема, в Ірпіні, Бучі, Гостомелі, Димері, Славутичі та інших мітсах та селах Київщини.

Євросоюз виділив Україні 50 мільйонів євро грантових коштів на ремонт систем постачання електрики, води, тепла та управління відходами на деокупованих територіях Київщини. Про це у четвер, 15 грудня, повідомляється на офіційному сайті міністерства інфраструктури України.

Гранти виділені на відновлення інфраструктури в Ірпені, Бучі, Великій Димерці, Гостомелі, Димері, Славутичі, Немішаєвому, Калинівці, Дмитрівці, Іванкові, Бородянці, Пісківці та Борщагівській громаді.

Як зазначається в повідомленні пресслужби мінінфраструктури, кошти виділені Україні у відповідності з програмою міжнародної фінансової організації НЕФКО (Nefco - the Nordic Green Bank) "Зелене відновлення для України", запущеної у липні цього року. Проєкт передбачає впровадження зелених технологій.

Як повідомляв у листопаді голова Київської ОВА Олексій Кулеба, під час російської окупації на Київщині було зруйновано близько 28 тисяч об'єктів, серед них п'ять тисяч приватних будинків. За оцінками адміністрації, на відновлення всієї інфораструктури в області знадобиться 30 мільярдів гривень (майже 8 мільярдів євро).

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Днями Україна отримала останній транш у розмірі 500 мільйонів євро в рамках восьмої програми макрофінансової допомоги ЄС. Отримані кредитні кошти спрямують на фінансування найбільш нагальних видатків держбюджету та на підтримку фінансової стабільності в Україні

Перший транш у розмірі двох мільярдів євро в рамках цієї програми Україна отримала у жовтні 2022 року, а другий транш обсягом 2,5 мільярда євро надійшов до державного бюджету України у листопаді 2022 року.