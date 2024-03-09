ЄС обіцяє Києву військову допомогу на €21 млрд у 2024 році

За словами першого заступника голови Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, обсяг допомоги Україні може виявитися навіть більшим за 21 мільярд євро у 2024 році.

Країни ЄС мають намір виділити Україні військову допомогу на суму 21 мільярд євро у 2024 році. Про це під час свого візиту до Києва в п'ятницю, 8 березня, повідомив перший заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

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За його словами, цифра в 21 мільярд євро "ґрунтується на часткових даних" і на ділі "може виявитися навіть більшою". Домбровскіс нагадав, що з початку війни країни ЄС уже виділили Україні зброї та боєприпасів на 28 мільярдів євро. Загалом же члени Євросоюзу надали допомогу Україні на суму 88 мільярдів.

Крім того, Домбровскіс сказав, що Єврокомісія планує виділити Києву 4,5 мільярда євро допомоги в березні та 1,5 мільярда у квітні в рамках програми підтримки України в 50 мільярдів євро, розрахованої до 2027 року.

Інший великий пакет допомоги Україні від ЄС

У лютому 2024 року лідери всіх 27 країн Євросоюзу проголосували за виділення 50 мільярдів євро фінансової допомоги для України з бюджету ЄС до 2027 року. Більшу частину цих коштів - 39 мільярдів євро в грантах і кредитах - планують виділити на підтримку держбюджету України. 8 мільярдів євро призначено для забезпечення гарантій і створення передумов для інвестицій в Україну, а ще 3 мільярди передбачено для надання країні технічної допомоги.