ЄС та Україна перейшли на зимовий час

У ніч на 29 жовтня в країнах Євросоюзу та Україні стрілки годинника були переведені на годину назад

Німеччина та інші країни Євросоюзу в ніч на неділю, 29 жовтня, перейшли на зимовий час: стрілки годинника були переведені на годину назад.

З 1996 року в ЄС діє єдине правило переходу на літній і зимовий час. В останню неділю березня стрілки годинника переводять на годину вперед, а в останню неділю жовтня - на годину назад.

Дискусія щодо скасування щорічного переходу на літній і зимовий час

У березні 2019 року більшість депутатів Європарламенту проголосували за скасування щорічного переходу на літній і зимовий час у 2021 році. Однак цю реформу так і не було реалізовано через відсутність єдності між Єврокомісією та країнами-членами ЄС.

Так, уряди ФРН і низки інших країн ЄС поставили Брюсселю умову: консультації щодо проведення реформи зі скасування переходу на літній і зимовий час відбудуться тільки після того, як Єврокомісія надасть результати експертного дослідження переваг і недоліків цієї реформи. Зі свого боку, Єврокомісія не погоджується проводити подібну "оцінку наслідків".

Читайте також: Чому Євросоюз досі не відмовився від переведення годинників

Часові пояси ЄС

На території ЄС - три часові пояси: в Ірландії та Португалії діє гринвічський час, у восьми державах Євросоюзу, зокрема у Фінляндії та країнах Балтії, - східноєвропейський час (випереджає гринвічський на дві години), а в решті держав Євросоюзу, зокрема в Німеччині, - середньоєвропейський час, що випереджає гринвічський на годину.

Переведення годинників в Україні

Україна живе за східноєвропейським часом і також перейшла на зимовий час.

О 4-й годині ранку стрілки годинника перевели на одну годину назад, збільшивши добу на годину.

Переведення годинників в Україні здійснюється майже 40 років.

У березні 2021 року Верховна Рада відправила на доопрацювання в комітет законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні", який пропонує скасувати сезонні переведення годинників і залишити в Україні зимовий час.

"Такий "сезонний часовий стрибок" призводить до зміни біологічних ритмів людини, що негативним чином відображається на загальному стані людини, як фізіологічному, так і психологічному", - пояснювали законодавці ідею скасування переходу на літній та зимовий час. "Також доведено, що переведення годинника не допомагає енергозбереженню", - запевняли депутати.

Читайте також: Європейський бізнес спантеличений (не)переведенням годинників в Україні

Європа обирає: літній чи зимовий час? (18.07.2018) To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video