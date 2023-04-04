ЄС і США допоможуть Україні та Молдові зміцнювати енергетику

Рада ЄС-США з енергетики обіцяє продовжувати підтримувати енергетичну інтеграцію України і Молдови з ЄС.

Енергетична рада Європейський Союз-США, засідання якої проходило у вівторок, 4 квітня, у Брюсселі, запевнила у продовженні підтримки подальшої інтеграції України та Молдови з ЄС "в усіх енергетичних секторах", повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

"Ми хочемо підтримати Україну у відновленні екологічно чистих енергетичних систем. Перехід до "зеленої" енергетики та енергетична безпека для наших безпосередніх сусідів - України, Молдови та Західних Балкан - є для нас ключовими питаннями", - сказав співголова ради, верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

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Надавати "надзвичайну енергетичну допомогу"

Після "успішної синхронізації України та Молдови з електромережею ЄС" Енергетична рада ЄС-США має намір допомагати обом країнам в "довгостроковому економічному переході та переході на екологічно чисту енергію", наголошується в заяві ради. Також вона обіцяє продовжувати підтримувати швидке відновлення та реконструкцію України.

"Рада продовжує підтримувати інтеграцію обох країн з ЄС у всіх енергетичних секторах, зокрема шляхом прискорення розвитку енергетичних інфраструктури та взаємозв'язків", - йдеться в заяві.

При цьому Україну та Молдову закликають продовжувати реформи, покладені в основу їхнього статусу кандидатів на членство в ЄС, зокрема, шляхом забезпечення прозорості, надійності та незалежності інститутів в енергетичному секторі.

Держави-члени ЄС та США, йдеться у документі, мають намір продовжувати надавати Україні та Молдові "надзвичайну енергетичну допомогу" через створені у 2022 році форуми підтримки, включно із координаційним форумом G7+ та Міжнародною енергетичною консультативною радою для України.

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