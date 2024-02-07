ЄС шукає можливості припинити втручання РФ

"Russiagate - звинувачення в російському втручанні в демократичні процеси в Європейському Союзі": так називалася дискусія, яка відбулася в Європарламенті ввечері у вівторок, 6 лютого, за участю представників Єврокомісії та Ради ЄС. Свіжим приводом для неї стали звинувачення у співпраці з російськими спецслужбами щодо депутатки Європейського парламенту Тетяни Жданок. Вона була присутня в залі засідань у Страсбурзі і навіть взяла слово в першій половині дебатів. "Так, я агентка, - заявила вона. - Агентка за мир".

Жданок, яка від початку скандалу так і не відповіла на запит DW, вибачилася перед публікою - "за те, що не була успішною агенткою" миру. "У 2004 році Євросоюз розглядав Росію як стратегічного партнера. Люди, які відповідали за східноєвропейську політику ЄС, охоче приходили на форуми Росія - ЄС, які я проводила, і дякували мені за їхню організацію. Через 10 років відбулася офіційна зміна формулювань щодо Росії з партнерства і співпраці на критичну взаємодію. Але ми наполягали, що неможливо вирішити конфлікт довколо України, якщо ЄС працюватиме проти Росії. Тепер, через два десятиліття, світ втрачає шанс на мир", - сказала євродепутатка.

"Агентку миру" запросили в Гаагу

"Так-так, Тетяно Жданок, ви такий самий агент миру, як Путін", - відповіла їй представниця Латвії Раса Юкневічене. Вона закликала колег ніколи більше не називати Жданок латвійською депутаткою. "Тут вона - представниця Кремля. Мої сестри і брати латиші - це поважна європейська нація, а Жданок - пережиток русифікації, здійсненої під час радянської окупації", - заявила Юкневічене.

"Ви називаєте себе агенткою миру, - звернувся до Жданок чеський депутат Марсель Колажа. - Можливо, для миру було б краще, якби ви попросили свого друга і союзника Путіна забратися з України, а ви особисто, можливо, змогли б приїхати в Гаагу".

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Депутати від російськомовних громад у країнах ЄС - легка здобич для російських спецслужб, вважає естонський парламентарій Ріхо Террас. "Відносини між Тетяною Жданок і ФСБ мене не дивують. Я б здивувався, якби ви не мали нічого спільного з ФСБ", - сказав він їй. На думку депутата, Жданок у Європарламенті не самотня: "Тут багато людей як ліворуч, так і праворуч, співають російський гімн з папірця". Террас підкреслив, що будувати "русскій мір" або відновлювати імперію - зовсім не в інтересах громадян Євросоюзу. "Я сподіваюся, що цей випадок допоможе нам розплющити очі й побачити небезпеки, які підстерігають нас щодня", - додав він.

Тетяна Жданок виступає під час дискусії у Європарламенті Фото: Eric Vidal/EP/European Union

Депутатка з Польщі Анна Фотига зізналася, що після виступу Жданок їй важко виголошувати заздалегідь підготовану промову. За словами Фотиги, вона присвятила все своє життя боротьбі з радянським, а потім і російським впливом. "Для людей з моїм досвідом нескладно оцінити, хто є хто в міжнародних органах", - сказала депутатка, закликавши серйозно зайнятися контррозвідкою. Її земляк Ришард Чарнецький сказав, що тепер як поляки, так і їхні сусіди по Балтиці можуть бути задоволені: "Ми вже багато років говоримо про те, чим займається Росія. І йдеться не про одну політичну групу і не тільки про країни Балтії".

Від Жданок - до Пучдемона

Тепер географія звинувачень у російському втручанні розширилася: другою за популярністю темою дебатів після скандалу з Тетяною Жданок стало розслідування ймовірної змови каталонських сепаратистів із Кремлем.

Іспанські депутати активізувалися як ніколи раніше під час обговорення пов'язаних із Росією тем, нагадавши про судове розслідування і подробиці, оприлюднені нещодавно журналістами-розслідувачами: агенти Кремля нібито зустрічалися з лідером сепаратистів Карлесом Пучдемоном у його офіційній резиденції в Барселоні за день до спроби проголосити незалежність Каталонії від Іспанії 2017 року. За даними журналістів, росіяни пропонували каталонцям економічну допомогу в криптовалюті, що ''дало б змогу отримувати і витрачати кошти без контролю з боку держструктур'' Іспанії.

"У підсумку все з'ясується, сеньйоре Пучдемоне, - сказав іспанський парламентарій Адріан Васкес Лазара. - І вам не вдасться уникнути покарання за співпрацю з російським режимом". За його словами, президент РФ Володимир Путін намагався підірвати європейську демократію зсередини.

"Перед злочинним вторгненням в Україну Путін брав участь в іншому жорстокому нападі на країну - члена ЄС і НАТО: у сепаратистському перевороті в Іспанії та Каталонії", - заявив інший іспанський депутат Герман Тертш. Його землячка Долорес Монтсеррат зажадала, щоб усі європейські інститути та уряди країн Євросоюзу "розслідували темні зв'язки між Путіним і Європою". "Ми повинні йти до кінця, тому що русосфера - ворог європейського суспільства номер один", - сказала вона.

Доповідач Європарламенту щодо Росії Андрюс Кубілюс Фото: European Union 2024

За словами ще однієї іспанки Майте Пагазауртундуа, ідея Росії полягала в тому, щоб дестабілізувати ЄС шляхом руйнування верховенства закону в Іспанії. "Ми бачимо, що Росія працювала в Каталонії понад десять років і мала прямий доступ до регіонального уряду", - повідомила вона. "Каталонія стала б російським сателітом у самому серці Європи", - переконаний Хуан Ігнасіо Зойдо Альварес. Він нагадав, що РФ імовірно пропонувала розмістити в Барселоні тисячу своїх військових. Пучдемона він назвав "корисним ідіотом для Путіна, який поставив під загрозу безпеку всієї Європи".

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Стратегія російського втручання тепер стає зрозумілою, наголосив іспанець Хав'єр Зарзалехос: "Це постійна стратегія, яка терпляче реалізується, фінансується величезною кількістю грошей і високоспеціалізованих людських ресурсів". Багато його земляків вказували, що підготовлюваний закон про амністію в Іспанії завадить продовженню офіційного розслідування щодо участі Росії у спробі Каталонії відокремитися. "Тут ідеться не тільки про амністію Пучдемона. (Глава уряду. - Ред.) Педро Санчес хоче амністувати і Путіна", - заявив Зарзалехос.

У відповідь каталонець Антоні Комін і Оліверес зауважив, що каталонський сепаратизм не пов'язаний з Росією і не є антиєвропейським. "Ми хочемо бачити більш інтегрований Євросоюз. Ми завжди покладали на нього надії, тому що прагнемо каталонської держави в рамках ЄС, а не проти ЄС", - пояснив він.

Депутат Європарламенту від Естонії Ріхо Террас Фото: Erik Prozes/Scanpix/imago images

Втручання РФ як "зброя масового ураження"

"Російські маніпуляції - це зброя масового ураження, коли йдеться про нашу демократію", - заявила француженка Наталі Луазо. Багато депутатів згадували російську дезінформацію під час пандемії коронавірусу, пропаганду в процесі виходу Великої Британії з ЄС, шпигунські мережі Москви в європейських столицях, інформаційну кампанію перед виборами в Словаччині, спроби зареєструвати проросійські партії в Болгарії та "троянського коня" Віктора Орбана. "Згадаймо Ібіцу, де одного з лідерів Австрійської партії свободи таємно знімали на камеру, російський кредит "Національному фронту" Марін Ле Пен і повідомлення американських спецслужб, що Росія витратила щонайменше 300 мільйонів доларів на фінансування політичних партій у всьому світі", - сказала парламентарій від Словенії Ірена Йовева.

У країнах на сході ЄС система освіти і суспільне середовище сприяють впливу Росії, впевнений болгарин Андрій Коватчев. "Їхня демократія потребує сильної імунної системи, щоб захиститися від цих шкідливих впливів. Спільними зусиллями національних урядів та інститутів ЄС ми можемо захистити себе, щоб успішно протистояти впливу Росії", - заявив він.

Досі європейські інститути були не в змозі захистити громадян від таких загроз, констатував доповідач Європарламенту щодо Росії Андрюс Кубілюс. Він пояснив це унікальним характером російського втручання. "Можливо, журналістські розслідування і виборці в Латвії та Іспанії, особливо в Каталонії, а також в Італії, Франції, Німеччині та в усіх інших країнах зможуть нам допомогти", - запропонував він та попросив Європарламент підготувати спеціальний документ із даними про всі випадки російського втручання в демократичні процеси країн-членів ЄС, що були розкриті журналістами-розслідувачами. Ця "книга ганьби" має вийти друком до виборів до Європарламенту в червні, підкреслив Кубілюс: "Порятунок демократії - справа самої демократії".