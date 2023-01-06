ЄС: Російське "різдвяне" припинення вогню - лицемірство 

Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 6 січня.

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На Харківщині 5 січня був поранений цивільний. 75-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Внаслідок російських обстрілів у Куп'янську була пошкоджена будівля цивільної промисловості, а в Дворічній частково зруйнований ліцей, повідомляє у ранковому зведенні голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

++08:40++

Минулої доби внаслідок російських обстрілів загинув цивільний у Бахмуті. Ще троє людей на Донеччині дістали поранень, повідомив у ранковому зведенні голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Напередодні Кириленко повідомив, що внаслідок запеклих боїв Бахмут зруйнований на 60 відсотків. Компанія Maxar опублікувала супутникові знімки південних околиць міста, на яких видно руйнування в порівнянні з літом 2022 року.

++08:18++

Більшість німців вважають обсяг наданої Україні зброї достатнім

Нинішній обсяг поставок зброї Україні вважають достатнім 41 відсоток німців. Водночас за минулі місяці в Німеччині зросла частка тих, хто дотримується протилежної думки - 25 відсотків зараз порівняно з 21 у червні. Кількість прихильників скорочення таких поставок, навпаки, скоротилася - на чотири відсотки до 26. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного інститутом infratest dimap на замовлення громадсько-правового телеканалу ARD і газети Die Welt.

Вчора Німеччина пообіцяла приєднатися до США і також надати Україні додаткову батарею системи протиповітряної оборони Patriot (на фото). Фото: JACK GUEZ/AFP/Getty Images

Війна в Україні залишається для німців головною з проблем, які слід розв'язувати уряду ФРН. Так, війну визнали найважливішою на поточний момент політичною проблемою 24 відсотки опитаних. Водночас це на 13 відсотків менше, ніж під час останнього аналогічного дослідження, проведеного в червні 2022 року.

Зусилля німецького уряду задля допомоги в припиненні війни більше половини респондентів (52 відсотки) вважає недостатніми. Водночас кількість тих, хто вважає їх достатніми зросла з 31 до 34 відсотків. "Навіть надмірними" такі зусилля видаються чотирьом відсоткам опитаних.

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++07:54++

Росія завдала 5 січня 17 авіаційних ударів і здійснила 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, в тому числі й по цивільній інфраструктурі.

Як повідомляє в ранковому зведенні генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), основні зусилля армія РФ зосереджує на спробах встановлення контролю над Донецькою областю. Російські солдати ведуть наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Також вони намагаються покращити тактичне положення на Куп'янському та Авдіївському напрямках, але як стверджують в генштабі, - безуспішно.

ЗСУ за минулу добу відбили атаки в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка та Площанка Луганської області, Спірне, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Первомайське, Мар'їнка та Побєда - Донецької.

Українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів, а також трьох ударів по їхніх позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також військові збили російський літак Су-25 і гелікоптер Мі-8. Ракетні війська та артилерія вразили два райони зосередження сил і техніки РФ.

++07:35++

ISW: Заява Путіна про "різдвяне" перемир'я - інформаційна операція

Заява президента РФ Володимира Путіна про те, що російські війська забезпечать 36-годинне перемир'я в Україні з 6 на 7 січня у зв'язку зі святкуванням православного Різдва є інформаційною операцією, яка має на меті завдати шкоди репутації України, вважають в американському Інституті вивчення війни. Путін не може очікувати, що Україна виконає умови цього раптово оголошеного перемир'я, і закликав до припинення вогню, щоб виставити Україну незговірливою та такою, що не бажає робити кроки назустріч переговорам, пишуть аналітики інституту в щоденному звіті.

Вони зауважують, що припинення вогню потребує часу на організацію та реалізацію, а оголошення про перемир'я за 24 години до набуття чинності свідчить про те, що його зробили з наміром виставити Збройні сили України як такі, що прагнуть воювати за будь-яку ціну. Тим часом обґрунтування Путіним припинення вогню релігійними підставами підсилює російську інформаційну операцію, яка представляє Україну як таку, що придушує релігійні групи, а Путіна позиціонує як справжнього захисника християнської віри, додають експерти.

Крім того, вони зазначають, що оголошенням про припинення вогню Путін міг прагнути забезпечити 36-годинну паузу для своїх військ, щоби дати їм можливість відновити сили та переорієнтуватися для поновлення наступальних операцій на критично важливих ділянках фронту.

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++07:19++

ЄС: Російське "різдвяне" припинення вогню - лицемірство

Президент Європейської Ради Шарль Мішель назвав оголошення Росії про одностороннє припинення вогню на православне Різдво "таким же фальшивим і лицемірним, як і незаконні анексії та супутні референдуми".

"Є агресор: Кремль. І жертва: український народ. Виведення російських військ - єдиний серйозний спосіб відновлення миру та безпеки", - написав Мішель у мікроблозі Twitter.

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