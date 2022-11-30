ЄС пропонує створити спецсуд щодо злочину агресії РФ

280-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 30 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 29 листопада.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події середи, 30 листопада (час київський).

++10:23++

СБУ проводить обшуки в Мукачівській єпархії УПЦ (МП)

Служба безпеки України проводить "контррозвідувальні (безпекові) заходи" на території одного з монастирів Мукачівської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) на Закарпатті.

"За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці: проводять огляд території та приміщень монастиря для виявлення заборонених до обігу предметів; здійснюють перевірку осіб на території монастиря щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України", - йдеться в повідомленні. Як повідомляє СБУ, дії проводяться для "перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку "русского мира", недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора чи зберігання заборонених предметів тощо, убезпечення населення від провокацій і терористичних актів".

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++09:55++

ЄС пропонує створити спеціалізований суд для розслідування злочину агресії РФ

Європейська комісія пропонує створити спеціалізований суд за підтримки Організації Об'єднаних Націй для розслідування та судового переслідування злочину агресії РФ в Україні, повідомила у відеозверненні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

"За оцінками, понад 20 тисяч цивільних і понад 100 тисяч українських військових уже були вбиті. Росія має заплатити за свої страшні злочини, включаючи її злочин агресії проти суверенної держави", - сказала вона. Фон дер Ляєн наголосила, що Європейський Союз підтримує зусилля Міжнародного кримінального суду, але закликає міжнародну спільноту підтримати також спеціалізований суд.

Вона також додала, що Росія має заплатити фінансово за руйнування в Україні, які вже оцінюються в понад 600 мільярдів євро. "Росія та її олігархи мають компенсувати Україні збитки та покрити витрати на відбудову країни", - сказала фон дер Ляєн. Президентка Єврокомісії наголосила, що ЄС має частину з цих коштів: він заблокував 300 мільярдів резерві Російського центрального банку та заморозив 19 мільярдів євро російських олігархів.

++09:28++

Україні потрібно дати більше зброї та іншої підтримки, щоби допомогти їй виграти війну, розв'язану проти неї Росією, заявила прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін під час свого першого візиту до Нової Зеландії.

Вона зауважила, що Фінляндія дуже конкретно відчуває війну, адже має 1300-кілометровий кордон з Росією. Прем'єрка нагадала, що офіційні Гельсінки вже надали Києву 10 партій зброї. "Ми повинні переконатися, що вони переможуть", - пояснила Марін.

Також вона виступила за посилення санкцій щодо РФ, оскільки, за її словами, війна зачіпає не лише невинних цивільних в Україні, але й людей по всьому світу, які страждають від підвищення цін на енергоносії.

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++08:54++

Україна повинна мати можливість вільно завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії, оскільки вона захищає свою критичну інфраструктуру, заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс. "Ми повинні дозволити українцям використовувати зброю для ураження ракетних установок чи аеродромів, з яких проводяться ці операції", - цитує його слова на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн Північноатлантичного альянсу (НАТО) агентство Bloomberg.

Рінкевичс вважає, що члени Альянсу не повинні боятися ескалації в такому разі. За його словами, деякі інші країни-члени НАТО також вважають, що Україна не повинна мати обмежень щодо того, як використовувати зброю.

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++08:21++

Чеська громадська ініціатива "Подарунок для Путіна", яка раніше вирішила придбати для українських Збройних сил танк, ініціювала петицію до уряду та приватних енергорозподільчих компаній з проханням відключити від електроенергії, води та газу посольство РФ у Празі та інші будівлі, що належать в країні Росії. Так проєкт пропонує відреагувати на тактику систематичного руйнування РФ енергетичної інфраструктури України.

++07:50++

Вночі РФ знову нанесла ракетний удар по Запорізькій області. В одному з населених пунктів Запорізького району через влучання ракети, ймовірно С-300, був пошкоджений газорозподільчий пункт, внаслідок чого виникла пожежа. Люди не постраждали, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

++07:29++

За минулу добу Росія завдала двох ракетних ударів по цивільних об'єктах Ківшарівки на Харківщині та Слов'янська на Донеччині, здійснила 47 авіаційних ударів і 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ. "Зберігається загроза ракетних ударів російських загарбників по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України", - йдеться в ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

ЗСУ 29 листопада відбили російські атаки в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське, Мар'їнка - Донецької. Українські військові збили три російські безпілотники типу "Орлан-10", вразили артилерійську систему РФ, завдали двох ударів по позиціях зенітних ракетних комплексів окупантів і 15 ударів по їхніх по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

++07:14++

Зеленський: Росія втратить в Україні 100 тисяч солдатів до кінця року

До кінця року російська армія втратить в Україні вбитими 100 тисяч солдатів, заявив український президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком доби 29 листопада.

"Ситуація на фронті складна. Попри надзвичайно великі російські втрати окупанти все ще намагаються наступати на Донеччині, закріпитися на Луганщині, рухатися на Харківщині, щось там вони планують на півдні. Але тримаємо оборону і, головне, не даємо ворогу здійснити його наміри. Вони казали, що захоплять Донеччину навесні, влітку, восени. Цього тижня починається вже зима. Вони поклали там свою регулярну армію, вони втрачають там щодня сотні мобілізованих і найманців, вони використовують там загородзагони. Ще цьогоріч Росія втратить убитими 100 тисяч своїх солдатів і лише Богу відомо скільки найманців", - сказав він.