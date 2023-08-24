ЄС: Новини про ймовірну загибель Пригожина важко перевірити

Нічого з того, що виходить з Росії, не викликає довіри, тому й інформацію про загибель ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в авіакатастрофі в РФ важко перевірити, кажуть в Брюсселі.

У Брюсселі сумніваються в достовірності інформації щодо ймовірної загибелі ватажка російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євгена Пригожина.

"У наші дні майже нічого з того, що виходить з Росії, не викликає довіри. Так, ми бачили повідомлення про авіакатастрофу, в якій нібито загинув Євген Пригожин, глава "Вагнера", а також члени його оточення та екіпажу, але, знову ж таки, як і багато чого іншого в Росії, це дуже важко перевірити", - відповів на запитання DW речник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Петер Стано в четвер, 24 серпня.

"Що стосується можливої смерті Пригожина, то це не нам перевіряти і не нам міркувати про її можливі наслідки", - додав він, підкресливши, що на цьому етапі це просто припущення.

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ЄС: Вплив "Вагнера" в світі пов'язаний не лише з Пригожиним

Стано нагадав, що ЄС заніс Пригожина і ПВК "Вагнер" до санкційних списків за порушення прав людини та міжнародного права, які вони скоїли в багатьох "гарячих точках": Україні, Сирії, африканських країнах.

"Ми сподіваємося, що негативний вплив діяльності ПВК "Вагнер" у всьому світі зійде нанівець, але він пов'язаний не тільки з ім'ям її лідера, і всі це знають. Ми знаємо, як була організована група "Вагнера", з ким вона була афілійована, як її контролював і фінансував Кремль", - зазначив речник.

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