ЄС повернув мита на яйця і цукор з України

Повернення мит на ввезення яєць і цукру з України в ЄС пояснили перевищенням обсягів імпорту.

Європейський Союз з вівторка, 2 липня, повернув мита на імпорт яєць і цукру з України. Про це йдеться в повідомленні Генерального директорату Європейської Комісії з питань сільського господарства та розвитку сільської місцевості.

"Оскільки імпорт яєць та цукру з України з початку 2024 року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою в рамках Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ), додатковий імпорт продовжуватиметься за митами режиму найбільшого сприяння", - йдеться у повідомленні.

Таким чином було застосовано так зване "екстрене гальмо" для особливо "вразливих" сільськогосподарських продуктів ЄС, а саме птиці, яєць, цукру, вівса, кукурудзи, круп і меду. Якщо імпорт цих продуктів перевищує середні обсяги, які спостерігалися в період з липня 2021 року до кінця 2023 року, мита запроваджують знову. Для яєць та цукру цей середній показник становить 23,188 тисячі тонн і 262,652 тисячі тонн відповідно, наголосили в ЄК.

"При цьому з 1 січня 2025 року і до 5 червня 2025 року буде запроваджено нову тарифну квоту: для яєць - на рівні 9,662 тисячі тонн, а для цукру - 109,438 тисячі тонн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у червні "екстрене гальмо" було задіяне вперше - на український овес. Цей механізм було погоджено у квітні разом із продовженням до червня 2025 року безмитного доступу українським сільськогосподарським товарам на ринки ЄС, яке було запроваджене після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.