ЄС потрібен протиракетний щит - лідер ЄНП Манфред Вебер

Лідер Європейської народної партії (ЄНП) Манфред Вебер (Manfred Weber) закликав Європейський Союз до тіснішої військової співпраці на тлі війни Росії проти України. Про це він заявив в інтерв'ю виданням медіагрупи Bayern, оприлюдненому у вівторок, 3 січня.

"Державам ЄС слід нарешті приступити до створення європейського оборонного союзу", - вважає політик. Йдеться, зокрема, про необхідність загальних правил Євросоюзу для експорту озброєнь в інтересах створення загальноєвропейської оборонної промисловості.

"І нам потрібні спільні проєкти, такі як створення протиракетного щита для ЄС", - додав Вебер. На його думку, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) і президент Франції Еммануель Макрон на цьому етапі втрачають таку можливість.

"Путін має зрозуміти, що не може виграти війну"

Крім того, лідер найбільшої політичної сили в Європейському парламенті закликав поставити в Україну нове озброєння. "Якщо ми не посилимо Україну, 2023 рік може бути ще гіршим, ніж минулий", - зазначив він. Політик упевнений, що уряд Німеччини має координувати надання сучасних танків із партнерами по Північноатлантичному альянсу (НАТО).

За словами Вебера, президент РФ Володимир Путін має зрозуміти, "що не може виграти цю війну". У зв'язку з цим сучасніша та поліпшена зброя для України "на жаль, на даний час є найкращим способом швидко повернутися до миру", наголосив лідер ЄНП.

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