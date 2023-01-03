  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Манфред Вебер
Манфред ВеберФото: Sem van der Wal/ANP/picture alliance
ПолітикаУкраїна

ЄС потрібен протиракетний щит - лідер ЄНП Манфред Вебер

Катерина Вєнкіна | Анастасія Шепелева
1 год. тому

Лідер Європейської народної партії вважає, що Євросоюзу слід розпочати формування європейського оборонного союзу. Манфред Вебер також закликав забезпечити Україну сучасним озброєнням.

https://p.dw.com/p/4LfDU

Лідер Європейської народної партії (ЄНП) Манфред Вебер (Manfred Weber) закликав Європейський Союз до тіснішої військової співпраці на тлі війни Росії проти України. Про це він заявив в інтерв'ю виданням медіагрупи Bayern, оприлюдненому у вівторок, 3 січня.

"Державам ЄС слід нарешті приступити до створення європейського оборонного союзу", - вважає політик. Йдеться, зокрема, про необхідність загальних правил Євросоюзу для експорту озброєнь в інтересах створення загальноєвропейської оборонної промисловості.

"І нам потрібні спільні проєкти, такі як створення протиракетного щита для ЄС", - додав Вебер. На його думку, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) і президент Франції Еммануель Макрон на цьому етапі втрачають таку можливість.

"Путін має зрозуміти, що не може виграти війну"

Крім того, лідер найбільшої політичної сили в Європейському парламенті закликав поставити в Україну нове озброєння. "Якщо ми не посилимо Україну, 2023 рік може бути ще гіршим, ніж минулий", - зазначив він. Політик упевнений, що уряд Німеччини має координувати надання сучасних танків із партнерами по Північноатлантичному альянсу (НАТО).

За словами Вебера, президент РФ Володимир Путін має зрозуміти, "що не може виграти цю війну". У зв'язку з цим сучасніша та поліпшена зброя для України "на жаль, на даний час є найкращим способом швидко повернутися до миру", наголосив лідер ЄНП.

Читайте також: Яку зброю Німеччина вже надає Україні, а яку - ще ні

Німеччина сперечається про танки й важку зброю для України

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки удару по пункту дислокації окупаційних російських військ у будівлі ПТУ в Макіївці Донецької області в новорічну ніч з 31 грудня 2022 року на 1 січня 2023 року..

ISW: Міноборони РФ перекладає провину за удар ЗСУ в Макіївці

Конфлікти2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Новорічна ялинка в зоопарку в Гановері. Ведмедиця їсть шматочки солодкого перцю, розвішаного на ялинці

Що роблять з новорічними ялинками після свят у Німеччині

Що роблять з новорічними ялинками після свят у Німеччині

Культура2 год. тому
Ідентичну кольорову гаму мають прапори Швеції, ЄС та України

Головування Швеції у ЄС на тлі війни РФ проти України

Головування Швеції у ЄС на тлі війни РФ проти України

Політика2 год. тому
Залишки спалених баків сміття та електросамокатів на вулицях Берліна

Німеччина: як запобігти новорічному хуліганству

Німеччина: як запобігти новорічному хуліганству

Закон і право16 год. тому
external

"Незламність Бахмута - це волонтери": як виживає місто

"Незламність Бахмута - це волонтери": як виживає місто

Конфлікти20 год. тому02:22 хв.
external

Військова техніка, зроблена на звичайному СТО

Військова техніка, зроблена на звичайному СТО

Технології21 год. тому05:07 хв.
І чергова російська ракетна атака не залякала українців - зустріч Нового 2023 року в Києві

Попри ракетний удар: як зустріли Новий рік в Україні

Попри ракетний удар: як зустріли Новий рік в Україні

Конфлікти1 січня 2023 р.
На головну сторінку