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ЄС порушить питання "зернової угоди" на Генасамблеї ООН

Анастасія Шепелева
17 вересня 2023 р.

На Генеральній Асамблеї ООН лідери ЄС обговорять з Гутеррішем можливості відновлення "зернової угоди" для сприяння глобальній продовольчій безпеці, заявив Боррель.

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Суховантаж
Суховантаж під прапором Палау прибув у порт ЧорноморськаФото: REUTERS

Події в Україні загрожують глобальній продовольчій безпеці, і ЄС обговорить з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем перспективу відновлення "зернової угоди". Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у своєму блозі на офіційному сайті ЄС, оприлюдненому у неділю, 17 вересня.

"Це зачіпає всі країни, але особливо найслабші та найбідніші. У серпні 2022 року ООН відіграла вирішальну роль у пом'якшенні цих страждань за допомогою Чорноморської зернової ініціативи. Однак у липні Росія вирішила відмовитися від цієї угоди", - написав Боррель напередодні засідання Генеральної Асамблеї ООН, що відкривається в Нью-Йорку.

"Ми обговоримо з генеральним секретарем ООН Гутеррішем шляхи і засоби її ("зернової угоди". - Ред.) відродження. Цілі сталого розвитку - в центрі уваги Генеральної Асамблеї ООН", - повідомив високий представник ЄС із закордонних справ.

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"Зернову угоду" обговорили Блінкен та Гутерріш

Раніше у цей день Гутерріш обговорив Чорноморську зернову ініціативу, а також війну Росії проти України з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. 

"Держсекретар і Генеральний секретар (ООН. - Ред.) обговорили широке коло питань, включно з Чорноморською зерновою ініціативою, неспровокованою війною Росії проти України і ситуацією з безпекою на Гаїті", - йдеться в повідомленні на сайті Держдепартаменту США.

У Чорноморськ тимчасовим коридором зайшли перші суховантажі 

Між тим, в український порт "Чорноморськ" на Одещині  прибули два перші суховантажі. Судна скористалися тимчасовим коридором, встановленим у Чорному морі після виходу Росії із "зернової угоди".

За даними MarineTraffic, турецький суховантаж Aroyat і суховантаж Resilient Africa - обидва під прапором Палау - увійшли в акваторію порту 16 вересня відповідно близько 18.00 і близько 22.00 години.

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