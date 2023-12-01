ЄС покарає ПВК "Редут" за плани вбивства Зеленського - ЗМІ

За даними розслідувальних проєктів "Схеми" і "Система", Європейський Союз планує до кінця року запровадити санкції проти приватної військової компанії (ПВК) "Редут" за участь у війні Росії проти України. Про це вони повідомили в п'ятницю, 1 грудня, з посиланням на наявний у їхньому розпорядженні проєкт нового санкційного списку ЄС.

Серед дій ПВК, що підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, називають ймовірну причетність "Редута" до спроб замахів на життя українського президента Володимира Зеленського.

Неофіційна армія ГРУ

Водночас журналісти звернули увагу, що в документі вказана компанія "Редут-безпека", яку США в лютому занесли до чорного списку як імовірну головну організацію формувань під назвою "Редут", що воюють проти України. При цьому, за даними розслідувачів, "Редут-безпека" не є такою головною компанією.

За їхньою інформацією, ця компанія займалася охороною об'єктів у Сирії і ніяк не пов'язана з десятками тисяч найманців ПВК "Редут", рекрутованих співробітниками Головного управління генерального штабу збройних сил РФ (ГРУ).

До ПВК "Редут" входять щонайменше 20 збройних формувань, а в їхньому складі воюють від семи до 25 тисяч найманців, які формально не перебувають на військовій службі. Ця "неофіційна армія ГРУ" брала участь у війні проти України з перших днів російського повномасштабного вторгнення. За даними видань, її підрозділами керують заступник голови ГРУ генерал-лейтенант Володимир Алексєєв, який уже перебуває під санкціями ЄС і США, а також колишній сенатор від Тамбовської області РФ Олексій Кондратьєв і полковник генштабу РФ Сергій Дроздов.

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Запобігання замахів на Зеленського

У листопаді Зеленський повідомив в інтерв'ю британському таблоїду The Sun, що українським спецслужбам вдалося запобігти "п'ятьом або шістьом" спробам замахів на його життя. За його словами, перший такий випадок викликав паніку, проте потім усе було не так страшно.

Водночас Зеленський не став уточнювати, чи робила Україна у відповідь власні спроби здійснити політичні вбивства, зазначає The Sun. На запитання, чи скористалася б Україна нагодою, якби така їй випала, вбити президента РФ Володимира Путіна, Зеленський відповів: "Це війна, і в України є всі права захищати нашу землю".

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