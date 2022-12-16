ЄС погодив новий пакет санкцій проти РФ: деталі обмежень

Зокрема, ЄС пропонує заборонити прямий експорт двигунів безпілотників до Росії та експорт до будь-яких третіх країн, як-от Ірану.

Європейський Союз погодив дев'ятий пакет санкцій щодо Росії, спрямованих на посилення тиску на неї у зв’язку з повномасштабною війною проти України. Під нові обмежувальні заходи підпадають 168 російських компаній, що пов'язані з російським оборонно-промисловим комплексом, повідомив заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у п'ятницю, 16 грудня. Таким чином, кількість юридичних осіб у санкційному списку сягне 410, написав він у Twitter.

Також, за словами Домбровскіса, в рамках нового пакету санкцій щодо Росії, ЄС також заборонить інвестиції в енергетичну та гірничодобувну промисловість Росії, а також у сектор бізнес послуг, зокрема реклами, дослідження ринку та опитування громадської думки.

Детальніше про дев'ятий пакет

Загалом до дев’ятого пакета санкцій ЄС будуть додані російські оборонно-промислові підприємства, три російських банки, а також окремі офіцери російських збройних сил, депутати Державної Думи РФ, представники Ради Федерації РФ, міністри, губернатори там члени політичних партій. Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Серед фізичних осіб, як повідомляє кореспондентка DW у Брюсселі з посиланням на високопоставленого чиновника ЄС, двоє членів сім'ї чеченського очільника Рамзана Кадирова і двоє членів сім'ї близького до президента РФ Володимира Путіна олігарха Юрія Ковальчука.

"Цей список охоплює ключові фігури, які причетні до жорстоких і навмисних ракетних ударів Росії по мирному населенню, викрадення українських дітей до Росії та крадіжки української сільськогосподарських продукції", - сказала вона у відеозверненні, опублікованому у Twitter.

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Новий пакет санкцій ЄС передбачає також додаткове запровадження експортного контролю та обмежень, зокрема щодо товарів подвійного призначення. Це, наприклад, ключові хімікати або нервово-паралітичні речовини, електроніка, ІТ-компоненти, - усе те, що може використовувати російська військова машина, зазначила фон дер Ляєн. А також - економічні заходи щодо російського енергетичного та гірничодобувного секторів, включно із забороною на нові інвестиції в гірничодобувну промисловість Росії.

"Ми перекриємо доступ Росії до всіх видів дронів і БПЛА. Ми пропонуємо заборонити прямий експорт двигунів безпілотників до Росії та експорт до будь-яких третіх країн, як-от Ірану, який може поставляти дрони Росії", - додала очільниця ЄК.

Окремо обмеження зачеплять російську пропагандистську машину – з ефіру та інших платформ будуть прибрані чотири російські канали, повідомила вона. За інформацією кореспондентки DW у Брюсселі, мова йде про канали НТВ, "Россия-1", "Рен ТВ" та "Первый канал",

Це пакет санкцій доповнить повну заборону ЄС на імпорт російської морської нафти і обмеження цін на нафту, яке погодили країни-члени G7, резюмувала фон дер Ляєн.

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