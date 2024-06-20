ЄС подовжив для України на рік дію "транспортного безвізу"

Європейська Комісія та український уряд досягли домовленості про подовження ще на рік дії так званого "транспортного безвізу" для України. Відповідні документи підписали в четвер, 20 червня, в Брюсселі на зустрічі комісарки Європейського Союзу з питань транспорту Адіни Велян з заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача.

Як повідомив сайт Єврокомісії , угода передбачає насамперед можливість транзиту українських торів на світові ринки територією Євросоюзу, а також посилення зв'язків України з ринками країн-членів ЄС.

Термін дії угоди - один рік (до 30 червня 2025 року) з можливістю автоматичної пролонгації ще на пів року (до кінця 2025-го), якщо жодна зі сторін не висуватиме вимог призупинити її дію з тих чи інших причин.

Угода передбачає низку зобов'язань

Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, що хоч унаслідок підписання цієї угоди "вантажні автоперевезення з України до ЄС та з ЄС в Україну і далі не потребуватимуть спеціальних дозволів", однак оновлена угода "передбачає також низку взаємних зобов'язань щодо наявності ліцензій на перевезення та маркування вантажівок".

Перелік вимог і змін, котрі містить угода, оприлюднило міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Шмигаль зазначив, що "транспортний безвіз" уже посилив українську економіку. "За півтора року дії угоди Україна експортувала до ЄС товарів на 48 відсотків більше, ніж за аналогічний період до її підписання. Очікуємо на збереження цієї позитивної динаміки", - написав він у Telegram.

Так само, за його словами, "безвіз" сприяє імпорту, який зріс на 44 відсотки. "Це, зокрема, товари й комплектування, що потрібні українським виробникам для налагодження виробничого процесу", - пояснив прем'єр.