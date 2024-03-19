FT: ЄС хоче запровадити мита на російське і білоруське зерно

Очікується, що Єврокомісія запровадить мито в розмірі 95 євро за тонну зернових з РФ та Білорусі, а також 50-відсоткові мита на насіння олійних культур і продукти, отримані з них, пише Financial Times.

Європейський Союз (ЄС) готується запровадити мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі, щоб заспокоїти фермерів та низку країн блоку. Як повідомляє у вівторок, 19 березня, видання Financial Times з посиланням на джерела, знайомі з цими планами, очікується, що найближчими днями Європейська комісія запровадить мито в розмірі 95 євро за тонну зернових з Росії та Білорусі. За даними співрозмовників видання, це може призвести до підвищення цін щонайменше на 50 відсотків, знищивши попит. Також 50-відсоткові мита будуть встановлені на насіння олійних культур і продукти, отримані з них.

За словами джерел, мито буде встановлене на максимальному рівні, дозволеному правилами Світової організації торгівлі (СОТ). Росія може вжити заходів у відповідь, але вона вже заборонила імпорт більшості продуктів харчування з ЄС, і багато європейських компаній у цьому секторі вийшли з країни в останні роки.

Financial Times також вказує, що імпорт в ЄС з Росії зернових, олійного насіння та похідних сягнув рекордних чотирьох мільйонів тонн у 2023 році, що становить один відсоток від загального споживання в Європейському Союзі.

Латвія заборонила імпорт з РФ, Польща - планує

У середині лютого імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі заборонила Латвія. Згодом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ініціює запровадження заборони на імпорт аграрної продукції з Росії та Білорусі на рівні Європейського Союзу, після чого Сейм Польщі ухвалив відповідну резолюцію із закликом до Єврокомісії.

Згодом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) повідомила Туску, що вона "оцінює можливість запровадження обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції з Росії", пише FT.