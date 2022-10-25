ЄС планує давати Україні по 1,5 мільярда євро щомісяця

244-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 25 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 24 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події вівторка, 25 жовтня (час київський).

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Зеленський: Кримська платформа має стати стартом для інших - від Абхазії до Курил

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи онлайн на парламентському саміті Кримської платформи, заявив, що цей формат має стати "стартом для інших гуманітарних і дипломатичних платформ, які сприятимуть деокупації інших територій, які були колись поневолені: від Придністров'я й Абхазії до Північних територій (Японії. - Ред.)".

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Повернення анексованого Росією Криму Україні означатиме відродження справжнього миру, наголосив український президент Володимир Зеленський, виступаючи онлайн на першому парламентському саміті Кримської платформи.

"На території Криму окупантами не просто скоєні тисячі злочинів. Від 2014 року Крим - це єдина частина Європи, де тривають де-факто чистки - за релігійною та етнічною ознаками. А ще - постійна російська мілітаризація Криму. А ще - постійне свідоме знищення окупантами природи Криму. А ще - тотальна відсутність гарантій права власності в Криму й грабунок Криму в інтересах загарбників", - сказав він.

Зеленський визнав, що реінтегрувати Крим після років окупації буде нелегко. Поки відновлення територіальної цілісності України триває, він закликав партнерів до достатньої та своєчасної оборонної, фінансової та санкційної підтримки.

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Зеленський закликає ЄС створити "фінансовий Рамштайн" для України

Український президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз до надання більш системного характеру підтримці України. "Я вірю, що вже зараз можемо ухвалити рішення про заснування "фінансового Рамштайну" для підтримки нашої спільної стабільності - за аналогією з "оборонним Рамштайном", який уже функціонує. Нам потрібна фінансова координаційна платформа, яка об'єднає й скерує всі зусилля, що спрямовані на відбудову нашої країни після бойових дій", - сказав він на конференції з питань відновлення України у Берліні.

Зеленський нагадав, що Україна розробила план першочергових кроків у відбудові. "Fast Recovery Plan - 17 мільярдів доларів для критичної відбудови, негайної (...) Я прошу вас наблизити необхідні рішення", - сказав президент України. Крім того, він закликав партнерів до ухвалення рішення щодо допомоги з покриттям дефіциту державного бюджету України наступного року. "Для України це непідйомна сума - 38 мільярдів доларів дефіциту", - сказав він.

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Новий прем'єр Великобританії обіцяє Україні незмінну підтримку

Після аудієнції у короля Чарльза III Ріші Сунак офіційно став 79-м прем'єр-міністром Великобританії та третім прем'єром країни за рік.

Раніше сьогодні король офіційно прийняв відставку Ліз Трасс. У свій прощальній промові вона закликала свого наступника продовжувати допомагати Україні.

Виступаючи на Даунінґ-стріт з першою промовою після призначення Сунак сказав, що об'єднає країну "не словом, а ділом", і пообіцяв незмінну підтримку Україні, повідомляє агентство AFP.

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Чехія шостою в Європі закрила в'їзд для туристів з РФ

Чехія шостою в Європі закрила в'їзд російським туристам.

Фото: Nikolai Sorokin/Zoonar/picture alliance

Заборона на в'їзд до Чехії для громадян Росії з туристичними шенгенськими візами набула чинності сьогодні.

Чеський уряд ухвалив рішення про заборону одноголосно. "У ситуації, коли російський режим бомбардує цивільні об'єкти, ми не можемо закривати на це очі", - цитує міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського місцеве агентство CTK.

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Для покриття поточних витрат Україні потрібно від трьох до п'яти мільярдів євро на місяць. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на міжнародній конференції з питань відновлення України. "Потрібна надійна підтримка Європейського Союзу, наших друзів у Сполучених Штатах і, звичайно, міжнародних фінансових інституцій. Я вважаю, що це буде правильно, якщо Європейський Союз візьме на себе справедливу частку. Я працюю з нашими державами-членами, щоб Союз міг підтримувати Україну до 1,5 мільярда євро щомісяця війни, що загалом становитиме приблизно 18 мільярдів євро у 2023 році", - сказала вона.

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Україна повернула тіла ще 25 загиблих захисників. Операція проводилась відповідно до норм Женевської конвенції, повідомило в Telegram міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Європейський Союз планує у 2023 році надаватиме Україні щомісячну допомогу у розмірі 1,5 мільярда євро, таким чином загальний обсяг допомоги за рік може скласти 18 мільярдів євро, повідомив в Telegram голова Офісу президента України Андрій Єрмак з посиланням на слова голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

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Новий уряд Італії буде підтримувати Україну і не піддасться на "шантаж" з боку президента Росії Володимира Путіна, заявила у вівторок в парламенті прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. "Якщо піддатися на шантаж Путіна щодо енергетики, то це не вирішить проблему, а лише посилить її, відкривши шлях до подальших вимог", - сказала Мелоні у своїй першій промові в нижній палаті парламенту.

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Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії найближчим часом прибудуть до України для вивчення інформації щодо "брудної зброї", повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Я ціную оперативну відповідь Рафаеля Гроссі (гендиректор МАГАТЕ - Ред.) на наше запрошення. Очікується, що експерти МАГАТЕ прибудуть найближчим часом і доведуть, що в Україні немає ні брудних бомб, ні планів їх розробки. Хороша співпраця з МАГАТЕ та партнерами дає нам змогу зірвати російську дезінформаційну кампанію "брудної бомби", - написав Кулеба у Twitter.

++12.00++

Група конгресменів від Демократичної партії надіслала президенту США Джо Байдену лист із закликом розпочати з Росією прямі переговори, які могли б призвести до припинення війни в Україні. Звернення підготували 30 ліберальних конгресменів-демократів, повідомила ввечері газета The Washington Post із посиланням на копію листа.

На думку авторів послання, Байден поряд із продовженням військової та фінансової допомоги Україні має розпочати прямі переговори з Росією, щоб знайти "реалістичні рамкові умови для припинення вогню", оскільки альтернативою дипломатичному рішенню стане затяжна війна з катастрофічними ризиками, яких неможливо прорахувати.

Читайте докладніше: Соратники Байдена по партії закликали його до переговорів із РФ

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Необхідно якнайшвидше розпочати роботу міжнародної координаційної платформи для відбудови України, "бажано до кінця року або на початку наступного року", заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час конференції з питань відновлення України, яка проходить в Берліні, повідомляє Reuters.

"Ми не маємо гаяти часу, масштаби руйнувань вражають. Світовий банк оцінює вартість збитків у 350 мільярдів євро", - наголосила вона, додавши, що Єврокомісія готова забезпечити організацію роботи секретаріату міжнародної платформи.

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Більше третини енергетичного сектору України знищено через російські ракетні удари та атаки дронів-камікадзе іранського виробництва. "Росія руйнує все, щоб нам було важче пережити зиму", - заявив президент Володимир Зеленський, звертаючись за відеозв'язком до учасників конференції з питань відновлення України, яка проходить в Берліні, повідомляє Reuters. У конференції, організованій Німеччиною, зокрема, беруть участь канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen)

Зеленський також зазначив, що Україна наразі не отримала "жодного цента" на план швидкого відновлення (Fast Recovery) загальною вартістю 17 мільярдів доларів, який був представлений в липні.

++11.00++

Україна розраховує якнайшвидше "пройти всі проміжні етапи" та перейти до нової програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом (МВФ), повідомив у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою у Берліні.

Вони також обговорили необхідність створення міжнародної платформи донорів. "Ідеться про механізм координації допомоги Україні, визначення основних напрямків для першочергового та довгострокового відновлення, а також джерел їх фінансування. Це дозволить швидко та дієво відповідати на економічні виклики", - зазначив прем'єр.

В Україні обмежують постачання електроенергії для промислових користувачів

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Для стабілізації роботи енергосистеми по всій Україні застосовуватимуться графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів, повідомила Національна енергетична компанія "Укренерго".

Українців просять свідомо та ощадливо підходити до споживання електроенергії, не вмикати в мережу одночасно два або більше потужних електроприладів, а також за можливості перенести користування деякими з них на нічний період. "Свідоме зниження споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піку споживання (6:00-11:00 та 17:00-23:00), зменшує ризик перевантаження в мережах та застосування обмежень", - наголосили в компанії.

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Біля будівлі запорізької обласної телекомпанії "ЗаТВ" в окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль, повідомляють російські ЗМІ. Мер міста Іван Федоров повідомив у Telegram, що вибух стався біля відділення російської ФСБ, "яке розміщується в будівлі мелітопольського гауляйтера Балицького". Відомостей про постраждалих не надходило.

++09.31++

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) запевнив Україну в подальшій підтримці з боку Німеччини. "Моє послання українцям таке: ми не тільки на вашому боці. Ми будемо й надалі надавати Україні допомогу - і економічну, і політичну, і військову", - сказав глава німецької держави після прибуття з візитом до Києва вранці у вівторок, 25 жовтня.

Водночас Штайнмаєр зазначив, що його послання для німців звучить так: "Давайте не забувати, що означає ця війна для людей тут в Україні, скільки вона приносить страждань і руйнувань. Люди в Україні потребують нас". За словами президента ФРН, йому важливо "послати українцям знак солідарності саме зараз, у цей період повітряних нальотів із застосуванням безпілотників, крилатих та інших ракет".

++09.01++

За останню добу російські сили завдавали по об'єктах в Україні помітно менше повітряних і ракетних ударів, а також ударів дронами, ніж у попередні дні, констатує Інститут вивчення війни (ISW). Повільніший темп російських ударів, ймовірно, відображає зменшення запасів ракет і безпілотників та обмежену ефективність атак щодо досягнення стратегічних військових цілей Росії, вважають військові аналітики.

++08.30++

Російські війська облаштовують оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Про це у ранковому зведенні повідомляє генштаб ЗСУ. "В районі населеного пункту Горностаївка інженерно-саперні підрозділи російських окупаційних військ проводять мінування берегової лінії, залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу своїх військ з правого берега", - йдеться у зведенні.

Кремль здає Херсон? Про "непрості рішення" Суровікіна To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Тривають заходи евакуації місцевих жителів, інформують у генштабі. "З правобережної частини міста, в населені пункти Генічеськ та Скадовськ, вивезено обладнання та персонал всіх банків та окупаційної адміністрації. Викрадено обладнання Інтернет-провайдерів. Евакуації підлягають представники оперативних служб та медичний персонал. Припинено фінансування шкіл та забезпечення харчуванням дітей у школах. Зросла кількість грабежів місцевих жителів та випадків мародерства. В населений пункт Львове, на заміну евакуйованим колаборантам, перекидають військовослужбовців з числа мобілізованих осіб", - інформують в ЗСУ,

++08.20++

Сполучені Штати розглядають можливість відправлення cистем HAWK Україні, щоб допомогти їй захиститися від атак російських безпілотників і крилатих ракет, повідомили агентству Reuters два американських чиновника.

Перехоплювачі HAWK є модернізацією ракетних систем Stinger - менших за розміром і радіусом дії, які США вже відправляли ЗСУ. Адміністрація Байдена скористається програмою президентського списання - PDA (Presidential Drawdown Authority), яка дозволяє швидко передавати оборонні товари з запасів без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію, йдеться у повідомленні. Reuters не змогло визначити, скільки систем і ракет HAWK Вашингтон може передати Києву. Білий дім відмовився від офіційних коментарів.

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++08.07++

Світовий банк перерахував Україні черговий транш у розмірі 500 мільйонів доларів, передає Reuters. "Російське вторгнення продовжує завдавати масштабних руйнувань інфраструктурі України - включно з водопровідними, каналізаційними та електричними мережами - якраз із наближенням зими, що ще більше наражає на небезпеку український народ", - заявив глава Світового банку Девід Малпасс. За його словами, нова частина фінансування буде використана для підтримки найважливіших державних служб. "Ми твердо маємо намір підтримувати український народ в умовах цієї безпрецедентної кризи", - сказав керівник банку.

++07.53++

Секретний підрозділ головного обчислювального центру (ГОЦ) збройних сил Росії займається наведенням високоточних ракет по цілях в Україні та може бути причетним до ударів по цивільній інфраструктурі, йдеться у розслідуванні видань The Insider,Bellingcat та Der Spiegel.

Журналістам вдалося ідентифікувати у складі цього підрозділу понад 30 російських військових інженерів, більшість з яких - "молоді чоловіки та жінки з бекграундом у сфері інформаційних технологій та навіть у розробці комп'ютерних ігор". "Деталізація їхніх дзвінків, зіставлена ​​з обстрілами, підтверджує їхню причетність до вбивства мирних жителів України", - пише The Insider.

Читайте докладніше: Журналісти знайшли підрозділ російських навідників ракет на Україну

++07.30++

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) зранку прибув до Києва з одноденним візитом. Він збирається на власні очі побачити руйнування, спричинені агресивною війною Росії проти України. Це його перший візит до України з початку повномасштабної російської агресії і третя спроба. Минулого тижня поїздка була скасована з міркувань безпеки.

++07.00++

Київ сподівається, що фінансова допомога Німеччини Україні у воєнний час становитиме щомісяця півмільярда доларів (506 мільйонів євро). "Для нашого бюджету нам потрібно чотири-п'ять мільярдів доларів щомісяця. Ми вважаємо, що Німеччина могла б брати на себе близько 500 мільйонів доларів на місяць", - заявив радник Володимира Зеленського Олександр Роднянський молодший виданням Funke Mediengruppe, говорячи про період щонайменше на найближчі пів року. За його словами Україна сподівається, що ЄС виділятиме для поповнення українського бюджету близько двох мільярдів доларів на місяць.

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