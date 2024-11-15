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ЄС підготував санкції проти Ірану за балістику для РФ

Ксенія Польська
15 листопада 2024 р.

Євросоюз розширює санкції проти Ірану за постачання Росії балістичних ракет для війни проти України. Паралельно обговорюються санкції проти Північної Кореї, а також роль Китаю.

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Прапори Європейського Союзу
18 листопада у Брюсселі пройде засідання Ради ЄС із закордонних справ, а 19 - зустріч міністрів оборони країн Євросоюзу. Головною темою обох заходів буде допомога УкраїніФото: Nicolas Landemard / Le Pictorium/MAXPPP/dpa/picture alliance

Європейський Союз досягнув політичної згоди щодо другої партії санкцій проти Ірану за передачу Росії балістичних ракет для їхнього використання на війні проти України. Про це на брифінгу в Брюсселі в п'ятницю, 15 листопада, повідомив високопоставлений чиновник Євросоюзу. Очікується, що санкції схвалять у понеділок, 18 листопада, на засіданні Ради у закордонних справах ЄС.

У відповідь на запитання DW про те, що можуть охоплювати нові санкції, він пояснив, що цей пакет подібний до першого, запровадженого в жовтні, однак санкційний список буде розширений за рахунок нових людей і компаній в інших секторах. 

Підготовка нових санкцій ЄС проти КНДР

На засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС також обговорюватимуть санкції щодо Північної Кореї за підтримку Росії у її війні проти України.

Як повідомило DW джерело в ЄС, близьке до переговорів, ця дискусія поки що перебуває на початковій стадії і є складним завданням з точки зору ефективності, оскільки КНДР і так "обкладена санкціями".

Паралельно ЄСз уже працює над 15-м пакетом санкцій проти Росії. За словами європейських дипломатів, їхнє якнайшвидше запровадження - пріоритет для Польщі, головування якої в Раді ЄС розпочнеться 1 січня.

Роль Китаю у війні РФ проти України

Також ЄС обговорить роль Китаю у російській агресії проти України. Як повідомив високопоставлений чиновник, поки що немає підтвердження прямих постачань військового обладнання з Китаю в Росію, однак якщо вони з'являться, "це загрожує наслідками".

За його словами, країни-члени ЄС повідомили про існування російського заводу з виробництва безпілотників у Китаї. У зв'язку з цим потрібно з'ясувати, чи справді завод виробляє безпілотники для РФ, чи були вони вже поставлені Росії та наскільки про це поінформована китайська влада. "Щойно у нас з'являться докази, ми відреагуємо", - сказав представник ЄС.

18 листопада в Брюсселі відбудеться засідання Ради ЄС із закордонних справ, а 19 листопада - зустріч міністрів оборони країн Євросоюзу. Головною темою обох заходів буде допомога Україні.

Журналістка Deutsche Welle Ксенія Польська
Ксенія Польська повідомляє головні новини про Україну, Росію, Білорусь і Європу із серця Євросоюзу - Брюсселя
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