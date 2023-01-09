ЄС обговорюватиме з G7 десятий пакет антиросійських санкцій

Під час шестимісячного головування Швеції у Раді Європейського Союзу, яке розпочалося 1 січня, ЄС вестиме тісний діалог з країнами Великої сімки (G7) щодо запровадження десятого пакету санкцій проти Росії. Про це під час зустрічі з журналістами у Брюсселі в понеділок, 9 січня, повідомив постійний представник Швеції при ЄС Ларс Даніельссон.

При цьому він зауважив, що ухвалювати нові санкції щодо РФ стає дедалі складніше. "Ми повинні переконатися, що десятий пакет санкцій матиме більший вплив на Росію, ніж на деякі країни-члени ЄС", - пояснив дипломат, наголосивши, що нові санкції можуть бути ухваленні лише після вироблення спільного рішення країн G7 і Євросоюзу.

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Саміт Україна-ЄС пройде у Києві

Даніельссон повідомив, що "Україна та воєнна агресія проти України домінуватиме над всім, що Швеція робитиме під час головування" в ЄС. За його словами, Євросоюз вже зробив багато для підтримки України, "проте треба робити більше, щоб процес підтримки - гуманітарної, фінансової, військової - не припинявся".

Дипломат також повідомив, що Швеція займатиметься пошуком можливості для притягнення до відповідальності тих, хто здійснив воєнні злочини в Україні, і для використання заморожених російських активів для відбудови української інфраструктури та економіки.

Окрім того, Стокгольм має намір сприяти "сильному бажанню" Києва наблизитися до членства в ЄС. Про це йтиметься, зокрема, під час саміту Україна-ЄС, який, за словами Даніельссона, відбудеться 3 лютого в Україні.

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