ЄС непокоять тісні стосунки Туреччини з Росією

Війна Росії проти України - новини неділі, 11 грудня.

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Протягом минулої доби, тобто 10 грудня, російські окупаційні сили завдали 20 ракетних та авіаударів, а також вчинили понад 60 обстрілів із РСЗВ по українських позиціях на всіх напрямках, повідомили в Генштабі ЗСУ. "Противник завдав 3 ракетних та 17 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню", - йдеться в ранковому зведенні на Facebook-сторінці Генштабу. Також зберігається загроза ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України, наголосили в Генштабі. Населені пункти на всіх напрямках росіяни обстрілювали із танків, мінометів та артилерії, йдеться в ранковому зведенні.

Також минулої доби Збройні сили України відбили атаки російських окупантів у районі 11 населених пунктів на Донбасі, повідомили в Генштабі. "За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам'янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут Донецької області", - сказано у зведенні.

У Генштабі ЗСУ також проінформували, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за минулу добу вразили три пункти управління та три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

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За суботу, 10 грудня, російські окупанти обстріляли дві прикордонні громади Сумської області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький. "Протягом дня росіяни обстріляли дві прикордонні громади на півночі Сумщини: Зноб-Новгородську та Середино-Будську", - написав він у Telegram-каналі . Зокрема, по Зноб-Новгородській громаді окупанти вдарили з мінометів. Зафіксовано 10 розривів мін. Росіяни стріляли саме тоді, коли йшла похоронна процесія, уточнив Живицький. Ворог обстріляв двір та дорогу біля будинку покійного. Люди встигли сховатися в укриття. По прикордонному селу Середино-Будської громади було 5 прильотів зі стволової артилерії, додав посадовець.

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Естонія вимагає збільшити постачання озброєнь Україні. "Я настійно закликаю всіх союзників, зокрема Німеччину, направити в Україну все, що їй необхідно, щоб захистити себе", - сказала прем'єр-міністерка Естонії Кайя Каллас в інтерв'ю dpa. Якщо зброю буде направлено в січні-лютому, це дасть змогу врятувати багато людських життів, переконана вона.

++07.16++

З українських портів виплили 10 грудня чотири суховантажі з кукурудзою, пшеницею і соняшниковою макухою. Два судна - Patricia, що перевозить 60 965 тонн кукурудзи, і Agios Nikolaos із 33 000 тонн пшениці - прямують до Бельгії. Суховантаж Tina S має доставити 30 015 тонн кукурудзи в Португалію, суховантаж Inase - 19 500 тонн соняшникового шроту в Італію. Як зазначили у Спільному координаційному центрі, станом на 10 грудня з трьох українських портів було вивезено загалом понад 13 мільйонів тонн зерна та іншої агропродукції.

++07.09++

Євросоюз занепокоєний тим, що Туреччина підтримує надто тісні партнерські відносини з Росією, попри розв'язану Москвою війну в Україні та жорсткі санкції Заходу щодо РФ. Поглиблення турецько-російських економічних відносин "викликає серйозну стурбованість", йдеться в листі глави європейської дипломатії Жозепа Борреля до Європарламенту, який цитує медіагрупа Funke.

Він підкреслив, що ЄС і Туреччина утворюють митний союз, забезпечуючи тим самим вільне переміщення товарів, зокрема й товарів "подвійного призначення", що можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях. Важливо, щоб Туреччина не пропонувала Росії варіантів обходу санкцій, застеріг Жозеп Боррель.

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