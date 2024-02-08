ЄС не планує карати Карлсона за інтерв'ю з Путіним

Санкції щодо журналіста Такера Карлсона в Євросоюзі не обговорюють, такої пропозиції ніхто не вносив, повідомили DW у Брюсселі. Чутки про це поширилися після того, як він записав інтерв'ю з Путіним.

Європейський Союз не має наміру запроваджувати санкції щодо американського журналіста Такера Карлсона, який взяв інтерв'ю у президента РФ Володимира Путіна. Про це DW повідомив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано. "Ні, щодо цієї персони в інститути Євросоюзу не вносили подібної пропозиції, і дискусії щодо цього теж не ведуться", - відповів він на запитання кореспондентки DW у четвер, 8 лютого.

Після того, як стало відомо, що Карлсон взяв інтерв'ю у Путіна, у ЗМІ та соцмережах з'явилися повідомлення про санкції Євросоюзу, які нібито готуються щодо нього. Зокрема, про це повідомило видання Newsweek, а сама пропозиція надходила від бельгійського євродепутата Гі Верхофстадта. У дописі в соціальній мережі Х він заявив, що Карлсон - "на вірному шляху до того, щоб отримати ярлик пропагандиста російського режиму" і запропонував Євросоюзу розглянути варіант заборони на в'їзд, якщо Карлсон дасть змогу Путіну поширювати пропаганду.

Інтерв'ю Карлсона і Путіна було записане 6 лютого. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що воно буде оприлюднене тоді, коли сам журналіст буде готовий його опублікувати, а видання Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомило, що, ймовірно, це станеться 8 лютого.

Хто такий Такер Карлсон

Карлсон у 2016-2023 роках вів власне політичне шоу на американському телеканалі Fox News, близькому до Республіканської партії. У квітні його раптово звільнили без публічного пояснення причин. За даними американських ЗМІ, керівництво каналу ухвалило таке рішення після судового позову на репортажі Карлсона про нібито фальсифікації на виборах у США, які завадили Дональду Трампу переобратися президентом.

Карлсон відомий своїми радикальними правоконсервативними поглядами та прихильністю до теорій змови. Так, він ставив під сумнів ефективність вакцин проти коронавірусу, виступає проти абортів та мігрантів. Напередодні російського вторгнення називав загрозу "перебільшеною" та говорив про "переворот в Україні у 2014 році", згодом поширював російську пропаганду про "американські біолабораторії" та "підрив Каховської ГЕС українцями".

У листопаді 2023 року Трамп заявив, що розглядає Карлсона як свого потенційного віцепрезидента в разі перемоги на майбутніх виборах.

Як зауважує ВВС, інтерв'ю Путіна Карлсону - перше для західних журналістів з початку повномасштабної війни проти України. Після новини про це інтерв'ю Карлсона внесли в українську базу "Миротворець". Newsweek з посиланням на джерела пише, що Європейський Союз може накласти санкції на Карлсона.