ЄС направив в Україну понад півтори сотні електрогенераторів

У зв'язку з безпрецедентними російськими атаками на енергетичну інфраструктуру України Євросоюз і кілька його країн терміново направили потужні електрогенератори на мільйони євро.

У відповідь на енергетичну кризу в Україні, спричинену цілеспрямованим посиленням російських атак на її інфраструктуру, Європейський Союз мобілізував надзвичайну енергетичну допомогу. Про це повідомила пресслужба Єврокомісії у вівторок, 9 квітня. За словами її офіційного представника в Брюсселі, ця допомога вже на шляху до України.

Через Механізм цивільного захисту ЄС, членом якого є Україна, Австрія, Німеччина, Швеція та Нідерланди, Києву надали 157 електрогенераторів різних розмірів. Крім цього, Євросоюз направив 10 електрогенераторів великої потужності (1 МВт) із власних стратегічних запасів RescEU на суму 3,57 мільйона євро. Як уточнили в Брюсселі, кожен із цих генераторів у надзвичайних умовах може забезпечити електроенергією лікарню середнього розміру.

Брюссель готовий мобілізувати ще більше допомоги

"План Росії із занурення України в темряву бомбардуваннями не спрацює. ЄС цілодобово займається підтримкою енергопостачання в Україні", - заявив єврокомісар із кризового управління Янез Ленарчич.

У Єврокомісії запевнили, що Координаційний центр ЄС із реагування на надзвичайні ситуації тісно спілкується з українською владою на місцях, аби за потреби надати їм додаткову допомогу.

Російські обстріли пошкодили 80 відсотків електростанцій в Україні

Унаслідок російських обстрілів протягом останніх тижнів було пошкоджено до 80 відсотків теплових електростанцій і понад половину гідроелектростанцій України. Про це 8 квітня повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його оцінками, це "найбільша атака на енергетичний сектор України" з початку повномасштабного вторгнення Росії. Російські війська використовують "вибухові дрони і ракети за іранським зразком", щоб завдати більшої шкоди під час кожного удару, сказав міністр журналістам у Києві.