ЄС наклав санкції на російського алмазного гіганта "Алроса"

Під санкції Євросоюзу потрапили російська державна "Алроса" та її гендиректор Павел Мариничев. На компанію припадає понад 90 відсотків видобутку алмазів у РФ і вона є одним з найбільших виробників діамантів у світі.

Європейський Союз розширив у середу, 3 січня, санкції проти Росії на алмазодобувну компанію "Алроса" та її генерального директора Павла Мариничева.

Як повідомляється на сайті Ради ЄС , "Алроса" є найбільшою алмазодобувною компанією в світі, яка належить російській державі, і на яку припадає понад 90 відсотків всього російського видобутку алмазів. Відповідно, вона забезпечує значні доходи уряду РФ.

Рішення доповнює заборону на імпорт російських алмазів, передбачену 12-м пакетом санкцій щодо РФ через її війну проти України. Заборона має на меті позбавити Росію важливого джерела доходів.

Під санкції США та Великобритнії "Алроса" потрапила ще навесні 2022 року.