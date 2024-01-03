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ПолітикаЄвропа

ЄС наклав санкції на російського алмазного гіганта "Алроса"

Анастасія Шепелева
3 січня 2024 р.

Під санкції Євросоюзу потрапили російська державна "Алроса" та її гендиректор Павел Мариничев. На компанію припадає понад 90 відсотків видобутку алмазів у РФ і вона є одним з найбільших виробників діамантів у світі.

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Алмази, діаманти
"Алроса" є найбільшою алмазодобувною компанією в світі, яка належить російській державіФото: Sergei Bobylev/TASS/picture alliance

Європейський Союз розширив у середу, 3 січня, санкції проти Росії на алмазодобувну компанію "Алроса" та її генерального директора Павла Мариничева.

Як повідомляється на сайті Ради ЄС, "Алроса" є найбільшою алмазодобувною компанією в світі, яка належить російській державі, і на яку припадає понад 90 відсотків всього російського видобутку алмазів. Відповідно, вона забезпечує значні доходи уряду РФ.

Рішення доповнює заборону на імпорт російських алмазів, передбачену 12-м пакетом санкцій щодо РФ через її війну проти України. Заборона має на меті позбавити Росію важливого джерела доходів.

Під санкції США та Великобритнії "Алроса" потрапила ще навесні 2022 року.

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www.consilium.europa.eu