ЄС надав Україні ще 500 електрогенераторів

Євросоюз виділив ще 500 електрогенераторів зі своїх стратегічних резервів для посилення енергетичної стійкості України, повідомляється на сайті Європейської Комісії у п'ятницю, 22 грудня.

"Жорстокі атаки з боку Росії, що тривають, зробили українську енергетичну інфраструктуру вразливою. Попри зусилля місцевої влади, відновити всі зруйновані електромережі протягом року неможливо", - йдеться, зокрема, у повідомленні .

Генератори, які надані з резервів механізму цивільного захисту ЄС (rescEU ), розміщених у Польщі, варіюються від невеликих потужністю 12,5 кВА до великих потужністю 1000 кВА, які здатні забезпечити енергією цілі лікарні у разі відключення електроенергії. Вартість 500 електрогенераторів, які передаються в Україну, становить 16,5 мільйона євро.

Планується, що генератори передадуть різним українським міністерствам. "Мета полягає в тому, щоб забезпечити достатнє постачання електроенергії в холодні і темні місяці, а також підтримувати життєво важливі об'єкти, такі як лікарні, очисні споруди і теплові станції, в робочому стані. Наприклад, 40 з 500 генераторів призначені для шкіл", - пояснили в Єврокомісії.

Загалом ЄК вже надіслала Україні понад 5,5 тисячі генераторів через механізм цивільного захисту ЄС, з них майже 2,2 тисячі - напряму з запасів rescEU, а решта - від держав-членів блоку. Окрім генераторів, ЄС постачає в Україну інше життєво важливе енергообладнання, таке як трансформатори, автотрансформатори, високовольтне обладнання та світлодіодні лампи.

Загальна фінансова вартість підтримки, наданої в рамках механізму цивільного захисту ЄС, становить 796 мільйонів євро, додали у ЄК.