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Фото: Valerio Rosati/Zoonar/picture alliance
ПолітикаБоснія і Герцеговина

ЄС надасть Боснії і Герцеговині статус кандидата

Тетяна Кирилюк | Жан Рофе
2 год. тому

Офіційне рішення про надання Боснії і Герцеговині статусу кандидата на вступ до ЄС має бути ухвалено на саміті в Брюсселі 15 грудня.

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Міністри європейських справ країн-членів Євросоюзу на зустрічі в Брюсселі рекомендували надати Боснії і Герцеговині статус кандидата на вступ до спільноти. Про це у вівторок, 13 грудня, повідомляють агентства AFP і Reuters із посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Очікується, що офіційне рішення про присвоєння Боснії і Герцоговині такого статусу глави держав і урядів Євросоюзу ухвалять на саміті в Брюсселі 15 грудня.

Міністр з європейських справ Чехії Мікулаш Бек, чия країна нині головує в ЄС, заявив, що країни-члени організації "посилають рішучий сигнал про свою прихильність до розширення ЄС".

"Величезні зусилля з реформування"

Заявку на вступ до Євросоюзу Боснія і Герцеговина подала ще 2016 року, але тільки в жовтні 2022 року Європейська Комісія рекомендувала Раді ЄС надати країні статус кандидата. Як заявив тоді верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, це рішення було пов'язане з надією на радикальні реформи в країні.

"Боснія і Герцеговина доклала величезних зусиль із реформування протягом останніх місяців", - сказала державна міністерка у справах Європи Анна Люрманн (Anna Lührmann), коментуючи рішення міністрів країн ЄС із європейських справ.

Читайте також: Саміт з перешкодами: як Західні Балкани втрутилися у надання Україні статусу кандидата в ЄС

Сім країн-кандидатів у члени ЄС

У червні кандидатами в члени ЄС були визнані Україна і Молдова, які подали заявки на прискорений вступ. Аналогічну заявку надіслала і Грузія, але їй надали лише статус "європейської перспективи". Єврокомісія направила Тбілісі список із 12 критеріїв для подальшого просування шляхом європейської інтеграції.

Крім України та Молдови, офіційними кандидатами в члени ЄС на сьогоднішній день є Албанія, Північна Македонія, Сербія, Чорногорія і Туреччина. Однак для жодної з цих країн терміни вступу до Євросоюзу не визначені. 

Як ЄС давав Україні статус кандидата на вступ

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