ЄС може дозволити Euroclear використовувати активи Росії

У Брюсселі хочуть дозволити використання частини російських активів для покриття зобов'язань Euroclear за позовами в РФ, пише Politico.

Європейська Комісія (ЄК) вивчає можливість дозволити депозитарію Euroclear використовувати заморожені російські активи, щоб захистити кредит "Великої сімки" (G7) Україні від можливих заходів у відповідь з боку Москви. Про це в четвер, 31 жовтня, повідомляє видання Politico з посиланням на трьох неназваних чиновників, обізнаних із питанням.

За їхніми словами, ініціативу розглядають як крайній захід для компенсації можливих збитків Euroclear, де зберігаються російські активи, заморожені внаслідок запровадження санкцій через розв'язану Москвою війну проти України.

Прихильники цього заходу стверджують, що він "зміцнить" раніше затверджену багатосторонню схему, яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів на суму близько 200 млрд євро для погашення виділеного Україні кредиту в розмірі 45 млрд євро.

Бельгійський депозитарій втягнуто в судові процеси у зв'язку із санкціями проти РФ

У 2023 році різні сторони оскаржували наслідки застосування санкцій, водночас тривала "значна кількість судових розглядів, майже виключно в російських судах", повідомила Euroclear у фінансовому звіті за 2023 рік. Фінансова група зазначила, що продовжує відокремлювати доходи, пов'язані із санкціями проти Росії, від основних фінансових результатів і планує утримувати ці доходи "доти, доки не буде надано подальших вказівок щодо розподілу або управління таким доходом".

Хоча російські суди не володіють достатніми повноваженнями для примусового передання активів, що зберігаються в Бельгії, позивачам, вони мають право зробити відповідні кроки щодо коштів Euroclear, які залишилися в фінустановах на території РФ, пише Politico. Власне, як зазначає видання, це стосується саме дочірніх компаній західних фінустанов, котрі працюють на російському ринку, й де можуть бути кошти Euroclear. Адже в разі застосування до них санкцій з боку російської влади, ті, своєю чергою, вимагатимуть відшкодування від Euroclear, зазначає видання.

Euroclear резервує близько 10 відсотків доходів від заморожених активів

Для покриття витрат, пов'язаних із судовими позовами, Euroclear резервує близько 10 відсотків доходів, отриманих від заморожених російських активів. Однак чиновники кажуть, що використання частини російських активів безпосередньо для покриття цих зобов'язань було б більш "рентабельним" - навіть якщо критики такого кроку ставлять під сумнів його законність з погляду норм міжнародного права.

Західні фінустанови, включно з Європейським центральним банком (ЄЦБ), раніше застерігали, що конфіскація російських активів може підірвати довіру до Єврозони як фінансового центру і до євро як міжнародної резервної валюти, нагадує видання.