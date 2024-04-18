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Боррель: ЄС має передати Україні більше ППО, зокрема Patriot

Дмитро Шварц
18 квітня 2024 р.

Жозеп Боррель заявив, що Україні потрібна швидка допомога Європи безвідносно того, яке рішення буде ухвалене у США. Без додаткових систем ППО, РФ може знищити енергосистему України, переконаний він.

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Верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель
Боррель закликав відправити в Україну системи ППО, які країни-члени ЄС тримають у себе "про всяк випадок"Фото: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa/picture alliance

Європейський Союз має надати Україні більше засобів протиповітряної оборони (ППО), зокрема ЗРК Patriot, безвідносно того, яке рішення щодо фінансування військової допомоги Україні буде ухвалене в США. Про це у четвер, 18 квітня, на пресконференції в рамках зустрічі міністрів закордонних справ "Великої сімки" (G7) заявив  Верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель.

"Ми не можемо покладатися лише на Сполучені Штати. Ми повинні взяти на себе відповідальність і припинити говорити: "О, так, Сполучені Штати це зроблять". Ми повинні зробити це. У нас є Patriot, у нас є протиракетні системи. Треба забрати їх із наших казарм, де вони знаходяться "про всяк випадок", і відправити в Україну, де вирує війна. Я впевнений, що ми це зробимо, але це потрібно зробити швидко", - заявив він.

Боррель: Захід має ухвалювати швидші рішення

Боррель наголосив, що Європа, Японія, Канада, США "мають ухвалювати швидші рішення, щоб більше підтримувати Україну". "Тому що ми не можемо дозволити собі перемогу Путіна в Україні. Й українці воюють, але їм потрібна зброя. Їм потрібна зброя, і ми повинні надати її їм набагато швидше", - заявив Боррель.

За його словами, з цим закликом він звернувся до міністрів оборони країн-членів ЄС, і найближчими днями мають бути ухвалені конкретні рішення, спрямовані на те, аби передати Україні більше засобів протиповітряної оборони. "Інакше енергетична система України буде зруйнована. І жодна країна не може воювати без електроенергії - в будинках, на заводах, на передовій, для усього, - сказав він. - Зрозуміло, що Путін хоче повного блекауту в Україні. Вони (російська сторона. - Ред.), хочуть, щоб ті (українці. - Ред.) були в темряві, у холоді, а заводи зупинилися - і цього не має статися. Єдиний спосіб запобігти цьому - забезпечити Україну більш ефективним і потужним потенціалом ППО".

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Відповідаючи на запитання, чи зможе ЄС надати Україні ще шість ЗРК Patriot, Боррель заявив, що наразі країни-члени не ухвалюватимуть конкретне рішення, але на зустрічі міністрів оборони та міністрів закордонних справ країн-членів ЄС в Люксембурзі 22 квітня має бути напрацьоване "конкретне зобов'язання".

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"Мирний план" Зеленського - єдиний, який є

Також верховний представник ЄС з зовнішньої і безпекової політики наголосив, що "мирний план" Володимира Зеленського є єдиним планом, який обговорює міжнародна спільнота в контексті бачення закінчення війни.

"На початку було багато планів - китайський, бразильський, латиноамериканський, африканський. Всі вони зникли, єдиний, який є, який обговорюється міжнародною спільнотою, - це план, представлений Зеленським. І міжнародна спільнота має показати, як ми бачимо кінець цієї війни. Звісно, згодом мають бути обговорення з Росією, яка є агресором - не забувайте про це. Не забувайте про це: є агресор і є жертва агресії", - сказав він.

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