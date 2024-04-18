Боррель: ЄС має передати Україні більше ППО, зокрема Patriot

Жозеп Боррель заявив, що Україні потрібна швидка допомога Європи безвідносно того, яке рішення буде ухвалене у США. Без додаткових систем ППО, РФ може знищити енергосистему України, переконаний він.

Європейський Союз має надати Україні більше засобів протиповітряної оборони (ППО), зокрема ЗРК Patriot, безвідносно того, яке рішення щодо фінансування військової допомоги Україні буде ухвалене в США. Про це у четвер, 18 квітня, на пресконференції в рамках зустрічі міністрів закордонних справ "Великої сімки" (G7) заявив Верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель.

"Ми не можемо покладатися лише на Сполучені Штати. Ми повинні взяти на себе відповідальність і припинити говорити: "О, так, Сполучені Штати це зроблять". Ми повинні зробити це. У нас є Patriot, у нас є протиракетні системи. Треба забрати їх із наших казарм, де вони знаходяться "про всяк випадок", і відправити в Україну, де вирує війна. Я впевнений, що ми це зробимо, але це потрібно зробити швидко", - заявив він.

Боррель: Захід має ухвалювати швидші рішення

Боррель наголосив, що Європа, Японія, Канада, США "мають ухвалювати швидші рішення, щоб більше підтримувати Україну". "Тому що ми не можемо дозволити собі перемогу Путіна в Україні. Й українці воюють, але їм потрібна зброя. Їм потрібна зброя, і ми повинні надати її їм набагато швидше", - заявив Боррель.

За його словами, з цим закликом він звернувся до міністрів оборони країн-членів ЄС, і найближчими днями мають бути ухвалені конкретні рішення, спрямовані на те, аби передати Україні більше засобів протиповітряної оборони. "Інакше енергетична система України буде зруйнована. І жодна країна не може воювати без електроенергії - в будинках, на заводах, на передовій, для усього, - сказав він. - Зрозуміло, що Путін хоче повного блекауту в Україні. Вони (російська сторона. - Ред.), хочуть, щоб ті (українці. - Ред.) були в темряві, у холоді, а заводи зупинилися - і цього не має статися. Єдиний спосіб запобігти цьому - забезпечити Україну більш ефективним і потужним потенціалом ППО".

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Відповідаючи на запитання, чи зможе ЄС надати Україні ще шість ЗРК Patriot, Боррель заявив, що наразі країни-члени не ухвалюватимуть конкретне рішення, але на зустрічі міністрів оборони та міністрів закордонних справ країн-членів ЄС в Люксембурзі 22 квітня має бути напрацьоване "конкретне зобов'язання".

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"Мирний план" Зеленського - єдиний, який є

Також верховний представник ЄС з зовнішньої і безпекової політики наголосив, що "мирний план" Володимира Зеленського є єдиним планом, який обговорює міжнародна спільнота в контексті бачення закінчення війни.

"На початку було багато планів - китайський, бразильський, латиноамериканський, африканський. Всі вони зникли, єдиний, який є, який обговорюється міжнародною спільнотою, - це план, представлений Зеленським. І міжнародна спільнота має показати, як ми бачимо кінець цієї війни. Звісно, згодом мають бути обговорення з Росією, яка є агресором - не забувайте про це. Не забувайте про це: є агресор і є жертва агресії", - сказав він.