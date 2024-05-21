ЄС і Молдова уклали партнерство у сфері безпеки і оборони

Молдова стала першою країною, яка підписала безпекову угоду з ЄС, зауважив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Це партнерство має на меті посилити стійкість країни.

Європейський союз (ЄС) і Молдова підписали угоду про партнерство у сфері безпеки і оборони, повідомив у вівторок, 21 травня, верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

"Це партнерство посилить стійкість країни. Воно дозволить разом протистояти спільним безпековим викликам, зробити нашу взаємодію ефективнішою і дослідити нові сфери співпраці", - написав Боррель у соцмережі X.

За його словами, таким чином Молдова стала першою країною, яка підписала партнерство з ЄС у сфері безпеки та оборони.

Своєю чергою прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що вступ до ЄС буде найкращим "механізмом забезпечення миру і стабільності для громадян Молдови". "До того підписання угоди про партнерство у сфері безпеки і оборони між ЄС і Молдовою є кроком вперед, який зміцнює наш мир, безпеку і процвітання", - написав він у X.

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Що передбачає угода

Угода складається із 28 пунктів і враховує "дедалі складніше безпекове середовище" після вторгнення Росії в Україну, а також сприятиме проведенню консультаціяй у різних сферах, пише агенція Reuters. Серед них - кіберзагрози, дезінформація, боротьба з тероризмом і "зміцнення національної безпеки, стабільності і стійкості Молдови в оборонному секторі".

Також партнерство передбачатиме співпрацю щодо управління кордонами, боротьби з торгівлею людьми і організованою злочинністю та співпрацю на міжнародних форумах.

Нагадаємо, Україна перебуває у процесі укладання двосторонніх безпекових угод х країнами-партнерами. Нині такі документи є вже з дев'ятьма державами - з Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією, готуються й інші. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про те, що Україна готує "взірцеву" безпекову угоду зі США.