ЄС хоче направити нову місію у Гвінейську затоку - ЗМІ

Рішення про відправлення у Гвінейську затоку військово-цивільної місії має бути ухвалено на зустрічі глав МЗС країн ЄС у жовтні. Поки не визначено, скільки поліцейських і військових візьмуть у ній участь, пише WamS.

Європейський Союз має намір восени розпочати військово-цивільну місію у Гвінейській затоці біля західних берегів Африки, пише в неділю, 27 серпня, видання Welt am Sonntag (WamS) з посиланням на дипломатичні джерела. За відомостями видання, країни ЄС домовилися розпочати місію одразу після того, як міністри закордонних справ країн ЄС ухвалять офіційне рішення про це під час запланованої на жовтень зустрічі в Люксембурзі.

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Як повідомили газеті обізнані співрозмовники, кількість поліцейських і військових, яких буде направлено до Кот-д'Івуару, Гани, Того і Беніну, поки не визначено.

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WamS називає чотири цілі, які переслідує ЄС: крім загального зміцнення сил безпеки, особливо на півночі названих чотирьох країн, ідеться також конкретно про підготовку сил для проведення антитерористичних операцій, технічну підтримку та зміцнення довіри в секторі безпеки.

Небезпека поширення діяльності джихадистів

У публікації наголошується, що Євросоюз збирається розпочати військово-цивільну місію через побоювання того, що джихадистські угруповання, які діють у Західній Африці, можуть поширитися з регіону Сахеля до країн, розташованих на березі Гвінейської затоки, що призведе до посилення нестабільності в регіоні.

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Welt am Sonntag також повідомляє, що уряди Беніну та Гани вже надіслали Брюсселю запрошення, необхідні для перебування в цих країнах європейської місії.