ЄС готовий зайняти місце США щодо підтримки України - Каллас

"Прямо зараз немає ознак того, що формат "Рамштайн" не буде продовжений" за президентства Дональда Трампа, зазначила верховна представниця ЄС у коментарі DW.

Країни Європейського Союзу готові посісти місце США у підтримці України, якщо після вступу Дональда Трампа на посаду президента ті стануть менш активними в цьому, заявила в четвер, 9 січня, верховна представниця ЄС із закордонної та безпекової політики Кая Каллас у відповідь на запитання кореспондента DW у кулуарах зустрічі Контактної групи з питань оборони України, відомої як "формат Рамштайн".

"Рамштайн" був чудовим форматом для підтримки України, і Америка - частина цього формату. Тож, я думаю, прямо зараз у нас немає ознак того, що цей формат не буде продовжений. Якщо ні, то ми вестимемо обговорення пізніше. Думаю, європейські країни хочуть зайняти це місце у цьому випадку, і ми продовжимо цей формат для підтримки України", - сказала вона.

На уточнення, наскільки оптимістично вона налаштована, Каллас повторила: "З боку європейських країн, безперечно, є воля продовжити це (роботу з підтримки України у форматі "Рамштайн". - Ред.). Отже, я сподіваюся, що ми побачимо, яке рішення вони знайдуть".

Того ж дня під час спілкування з журналістами Каллас наголосила, що на цій стадії не слід спекулювати на тему майбутньої підтримки України з боку США. За її словами, "у США є важливі інтереси в Європі", при цьому "не на користь США, щоб Росія стала найпотужнішою силою в світі". "Тож я впевнена, що коли нове керівництво США розпочне роботу, вони зможуть побачити повну картину", - додала дипломатка.

"Рамштайн" напередодні повернення Трампа в Білий дім

25-та зустріч союзників України у форматі "Рамштайн" відбулася на тлі наближення зміни президента США, яка відбудеться 20 січня.

Трамп неодноразово критикував той факт, що США витрачають на військову допомогу Україні більше, ніж Європа, і заявляв, що зможе закінчити війну Росії проти України за короткий термін.

Це викликає побоювання союзників, що Трамп може змусити Україну піти на серйозні поступки РФ.

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