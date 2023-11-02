ЄС: Росія підриває зусилля світу з заборони ядерної зброї

Росія мала б просувати Договір про заборону ядерних випробувань всіма каналами, а не денонсувати його, вважають у Брюсселі. Там переконані, що цей крок Москва зробила в контексті війни проти України.

Необґрунтована денонсація Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) - це нехтування Росією її власними зобов'язаннями щодо міжнародної архітектури безпеки і підрив міжнародних зусиль із нерозповсюдження ядерної зброї. Про це йдеться в опублікованій у четвер, 2 листопада, заяві верховного представника Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

Євросоюз глибоко шкодує про ухвалення в Росії закону, що скасовує ратифікацію ДВЗЯВ. Крім того, Брюссель закликає Москву поважати цілі та завдання цього договору. У Брюсселі нагадують, що Росія як держава-учасниця Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) взяла на себе зобов'язання працювати над якнайшвидшим набранням чинності ДВЗЯВ і просувати його всіма каналами на вищому політичному рівні. Підписання президентом Володимиром Путіним нового закону - це "крок назад щодо цих зобов'язань, що погіршується статусом Росії як постійного члена Ради Безпеки ООН", ідеться в заяві.

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Боррель зазначає, що цей крок зроблено в контексті незаконної війни Росії проти України та після кількох місяців "безвідповідальної ядерної риторики та погроз, деякі з яких конкретно вказують на відновлення ядерних випробувань". Для міжнародного миру і безпеки вкрай важливо, щоб усі держави повністю дотримувалися мораторію на випробування ядерної зброї й будь-які інші ядерні вибухи, наголосив головний дипломат Євросоюзу.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін підписав закон про скасування ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань кількома годинами раніше 2 листопада.

Договір досі не набув чинності

ДВЗЯВ був ухвалений Генеральною асамблеєю ООН у вересні 1996 року. 2021 року його ратифікували вісім нових держав, а загалом - 178, але він не набув чинності через відсутність ратифікації вісьмома країнами з початкового списку, серед яких - США і Китай.

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Міноборони РФ 25 жовтня повідомило, що провело "тренування масованого ядерного удару-відповіді" в разі ядерного удару противника. Тренування відбулося під особистим керівництвом Путіна, заявив керівник російського міністерства Сергій Шойгу.

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Організація Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань має в своєму розпорядженні унікальну глобальну систему моніторингу, здатну виявити випробувальний ядерний вибух у будь-який час і в будь-якому місці.