  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
ПолітикаУкраїна

Єрмак про СПГ із США: Перемога на енергетичному фронті

Євгенія Наконечна
28 грудня 2024 р.

Перша партія скрапленого природного газу для України від США надійшла в термінал у Греції. На переконання керівника Офісу президента України, це зміцнить українську енергосистему.

https://p.dw.com/p/4oeRi
Термінал СПГ у Греції
Термінал СПГ у Греції (фото з архіву)Фото: Costas Baltas/REUTERS

Україна успішно інтегрується у глобальний енергетичний ринок, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи те, що напередодні країна вперше отрималаскраплений природний газ (СПГ) зі США.

"Це не просто вантаж - це стратегічний крок. Попри намагання Росії зруйнувати нашу енергетичну систему під час війни, ми здобули ще одну перемогу на енергетичному фронті", - написав він у Telegram у п’ятницю, 28 грудня.

ДТЕК: Україна отримає газ через мережі ЄС

Перша партія газу обсягом близько 100 мільйонів кубометрів або 1 ТВт-год енергії прибула на борту судна Gaslog Savannah в СПГ-термінал Ревітуса у Греції напередодні, повідомили у енергетичній компанії ДТЕК. D.TRADING, європейська торгова дочірня компанія ДТЕК, викупила весь вантаж. 

У компанії пояснили, що у співпраці із грецькими та іншими партнерами СПГ буде регазифікований та передаватиметься через газові мережі ЄС та України.

"Такі вантажі не лише забезпечують регіон гнучким і безпечним джерелом енергії, але й ще більше послаблюють вплив Росії на нашу енергетичну систему. Ми дуже вдячні Сполученим Штатам за стратегічний внесок, який вони роблять в енергетичну безпеку Європи за допомогою таких поставок", - наводить пресслужба ДТЕК заяву генерального директора компанії Максима Тімченка.

В компанії також наголосили, що поставка відбувається через Грецію, оскільки транзит СПГ Чорним морем безпосередньо в Україну обмежений через війну, розв'язану Росією.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Дочірня компанія "Газпрому" Gazprom Austria

Як Австрія позбулася залежності від Газпрому?

Як Австрія позбулася залежності від Газпрому?

Зупинивши постачання найдавнішому партнеру в ЄС, Росія дала австрійському нафтогазовому концерну ідеальну нагоду вирватися з контракту, який довелося б виконувати до 2040 року.
Економіка14 грудня 2024 р.
Активісти Greenpeace перед російським нафтовим танкером

Тіньовий флот РФ: чи вдасться Заходу знекровити режим Путіна?

Тіньовий флот РФ: чи вдасться Заходу знекровити режим Путіна?

Новий пакет санкцій ЄС проти Росії спрямований на боротьбу з тіньовим флотом, який перевозить російську нафту. Якими мають бути нові заходи, аби позбавити режим Путіна можливостей фінансувати війну, розбиралася DW.
Конфлікти29 листопада 2024 р.
Плавучий СПГ-термінал на північному сході Німеччини

Голова ЄК запропонувала Трампу замінити газ із РФ американським

Голова ЄК запропонувала Трампу замінити газ із РФ американським

Скраплений природний газ США дешевший і дасть змогу ЄС знизити ціни енергоносіїв, заявила фон дер Ляєн. Голова ЄК у розмові з Трампом торкнулася спільних інтересів Брюсселя і Вашингтона.
Політика9 листопада 2024 р.
Більше публікацій