Єрмак про СПГ із США: Перемога на енергетичному фронті

Перша партія скрапленого природного газу для України від США надійшла в термінал у Греції. На переконання керівника Офісу президента України, це зміцнить українську енергосистему.

Україна успішно інтегрується у глобальний енергетичний ринок, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи те, що напередодні країна вперше отрималаскраплений природний газ (СПГ) зі США.

"Це не просто вантаж - це стратегічний крок. Попри намагання Росії зруйнувати нашу енергетичну систему під час війни, ми здобули ще одну перемогу на енергетичному фронті", - написав він у Telegram у п’ятницю, 28 грудня.

ДТЕК: Україна отримає газ через мережі ЄС

Перша партія газу обсягом близько 100 мільйонів кубометрів або 1 ТВт-год енергії прибула на борту судна Gaslog Savannah в СПГ-термінал Ревітуса у Греції напередодні, повідомили у енергетичній компанії ДТЕК. D.TRADING, європейська торгова дочірня компанія ДТЕК, викупила весь вантаж.

У компанії пояснили, що у співпраці із грецькими та іншими партнерами СПГ буде регазифікований та передаватиметься через газові мережі ЄС та України.

"Такі вантажі не лише забезпечують регіон гнучким і безпечним джерелом енергії, але й ще більше послаблюють вплив Росії на нашу енергетичну систему. Ми дуже вдячні Сполученим Штатам за стратегічний внесок, який вони роблять в енергетичну безпеку Європи за допомогою таких поставок", - наводить пресслужба ДТЕК заяву генерального директора компанії Максима Тімченка.

В компанії також наголосили, що поставка відбувається через Грецію, оскільки транзит СПГ Чорним морем безпосередньо в Україну обмежений через війну, розв'язану Росією.