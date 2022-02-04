Ердоган заявив про готовність Зеленського зустрітись з Путіним в Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган стверджує, що президент України Володимир Зеленський погодився зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним у Туреччині, пише турецька служба CNN в п'ятницю, 4 лютого.

"Зараз ми визначаємося з датою. Ми хочемо провести цю зустріч, щоб зібрати разом Путіна і Зеленського на високому рівні. Наша домовленість із паном Зеленським саме в цьому напрямку. Я вірю, що це дасть можливість новому формату", - зазначив турецький президент в інтерв'ю журналістам.

Також, Ердоган під час спілкування зі ЗМІ підкреслив: Путін прийняв запрошення відвідати Туреччину після повернення з Китаю. "Була отримана позитивна відповідь, зараз ми встановимо дату, потім, сподіваюся, ми проведемо цю зустріч, щоб на високому рівні запросити пана Путіна та пана Зеленського", - цитує президента Туреччини CNN.

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Чи готовий Путін?

Прессекретар українського президента Сергій Никифоров відмовився коментувати заяви Реджепа Ердогана. "От коли президент Путін погодиться на таку зустріч, тоді ми скажемо: готові чи ні", - зазначив він у телефонній розмові з DW.

В той же час прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, заявив журналістам, що підготовка до такої зустрічі не йде, скільки в Кремлі "немає розуміння", про що говорити з Зеленським

Раніше в офісі президента України привітали той факт, що у Кремлі почали усвідомлювати безальтернативність прямих контактів між президентами України та РФ. Там також додали що на сьогодні в календарі президента України Володимира Зеленського немає візиту до Китаю на зимові Олімпійські ігри. В той час як прессекретар російського президента Дмитро Пєсков 28 січня заявляв, що не виключає зустрічі лідерів України та РФ на зимовій Олімпіаді в Пекіні.

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Зеленський шукає нові переговорні майданчики

Такі повідомлення перегукуються з бажанням президента Зеленського знайти новий майданчик для переговорів щодо врегулювання війни на сході країни, про яке він заявляв раніше.

"Як президент я маю стукати в усі двері, говорити з усіма лідерами, пропонувати різні формати та майданчики, майданчики домовленостей (щодо припинення війни - Ред.), майданчики навіть не результату, а початку обговорення, бо коли говорять, тоді не стріляє зброя. Що може зробити президент США Джо Байден? (...) Я хотів…щоб у нас був переговорний майданчик у форматі США-Росія-Україна", - заявив Зеленський під час пресконференції іноземним ЗМІ, 28 січня.

Як повідомлялося, 28 січня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що зустріч президентів України та РФ може відбутися у Москві, Сочі чи Санкт-Петербурзі з метою обговорення двосторонніх відносин. При цьому обговорення питань урегулювання ситуації на Донбасі, як зазначив Лавров, має відбуватися у Тристоронній контактній групі.

Українці не вітають прямі переговори лідерів України і Росії

Згідно даних січневого дослідження Центру Разумкова лише 26 відсотків респондентів вважають прямі переговори між Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним дієвим способом досягнення миру.