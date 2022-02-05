 Ердоган з дружиною захворіли на COVID-19 після візиту в Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.02.2022

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Новини

Ердоган з дружиною захворіли на COVID-19 після візиту в Україну

Президент Туреччини та його дружина отримали позитивні тести на COVID-19 після появи симптомів хвороби. Ердоган зазначив, що хвороба протікає в легкій формі. Володимир Зеленський висловив жаль.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та його дружина Еміне Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та його дружина Еміне Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у своєму твіттері у суботу, 5 лютого, повідомив, що разом з дружиною Еміне отримав позитивний тест на COVID-19.

Турецький президент написав про хворобу після того як за допомогою відеозв’язку взяв участь у церемонії відкриття тунелю у Стамбулі. Перед цим Ердоган скасував свою особисту присутність на події.  

За словами президента Туреччини, він та його дружина заразилися омікрон-варіантом коронавірусу і хворіють у легкій формі. 

Президент України Володимир Зеленський у своєму твіттері висловив жаль та побажав Ердогану та його дружині швидкого й легкого одужання. 

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Візит Ердогана до України

У четвер, 3 лютого, Реджеп Таїп Ердоган з дружиною Еміне Ердоган прилітав до Києва, де зустрівся із Володимиром Зеленським. Після переговорів із українським президентом він вкотре заявив, що Туреччина готова прийняти зустріч щодо врегулювання російсько-українського конфлікту.

Також Україна підписала з Туреччиною угоду про вільну торгівлю, що, як заявив Ердоган, дасть змогу підвищити товарообіг між країнами до 10 мільярдів доларів США. Крім цього, Київ і Анкара підписали угоду щодо співпраці у сфері високих військових технологій. Український міністр оборони Олексій Резніков вже анонсував будівництво в Україні заводу для виробництва турецьких безпілотних літальних апаратів Bayraktar з українськими двигунами в рамках цієї угоди.

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