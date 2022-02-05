Ердоган з дружиною захворіли на COVID-19 після візиту в Україну

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Президент Туреччини та його дружина отримали позитивні тести на COVID-19 після появи симптомів хвороби. Ердоган зазначив, що хвороба протікає в легкій формі. Володимир Зеленський висловив жаль.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у своєму твіттері у суботу, 5 лютого, повідомив, що разом з дружиною Еміне отримав позитивний тест на COVID-19.
Турецький президент написав про хворобу після того як за допомогою відеозв’язку взяв участь у церемонії відкриття тунелю у Стамбулі. Перед цим Ердоган скасував свою особисту присутність на події.
За словами президента Туреччини, він та його дружина заразилися омікрон-варіантом коронавірусу і хворіють у легкій формі.
Президент України Володимир Зеленський у своєму твіттері висловив жаль та побажав Ердогану та його дружині швидкого й легкого одужання.
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У четвер, 3 лютого, Реджеп Таїп Ердоган з дружиною Еміне Ердоган прилітав до Києва, де зустрівся із Володимиром Зеленським. Після переговорів із українським президентом він вкотре заявив, що Туреччина готова прийняти зустріч щодо врегулювання російсько-українського конфлікту.
Також Україна підписала з Туреччиною угоду про вільну торгівлю, що, як заявив Ердоган, дасть змогу підвищити товарообіг між країнами до 10 мільярдів доларів США. Крім цього, Київ і Анкара підписали угоду щодо співпраці у сфері високих військових технологій. Український міністр оборони Олексій Резніков вже анонсував будівництво в Україні заводу для виробництва турецьких безпілотних літальних апаратів Bayraktar з українськими двигунами в рамках цієї угоди.
Президент Туреччини після свого візиту до Києва заявив, що "має домовленості з паном Зеленським" про прямі переговори з президентом РФ в Анкарі.