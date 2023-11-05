Ердогана не буде в Анкарі під час візиту Блінкена

Держсекретар США їде в Туреччину в рамках зусиль з врегулювання на Близькому Сході. Втім турецького президента не буде в Анкарі.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у неділю, 5 листопада, що його не буде в Анкарі під час візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Ердоган повідомив, що продовжить поїздку країною, як і було заплановано. За його словами, він хоче вивчити урбанізацію в регіоні чорноморського міста Різе.

Блінкен прилетить в Туреччину вечері 5 листопада. В понеділок, 6 листопада, він обговорить з міністром закордонних справ Хаканом Фіданом шляхи до "міцного та стійкого миру на Близькому Сході", що включає "створення палестинської держави", повідомили в Державному департаменті США.

До заяви Ердогана делегація Блінкена сподівалась на їхню зустріч.

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Перед візитом Блінкена на авіабазу Інджирлік у Туреччині, на якій дислокуються, зокрема, американські Військово-повітряні сили, спробували проникнути протестувальники проти США та Ізраїлю з палестинськими та турецькими прапорами. Поліція застосувала сльозогінний газ та водомети проти них.

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