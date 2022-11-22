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Наслідки турецького авіаудару у СиріїФото: North Press Agency via REUTERS
ПолітикаТуреччина

Ердоган звинуватив РФ у невиконанні угоди щодо Сирії

Олександр Дельфінов | Олександр Куницький
50 хв. тому

Москва мала прибрати курдські формування із північно-східної частини Сирії, що межує з Туреччиною, але не зробила цього, заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.

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Росія не виконує взятих на себе зобов'язань у рамках угоди з Туреччиною щодо безпеки в Сирії, укладеної в Сочі в 2019 році. Про це пише у понеділок, 21 листопада, турецьке англомовне видання Daily Sabah з посиланням на президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Москва, за словами Ердогана,  мала прибрати курдські формування з північно-східної частини Сирії, що межує з Туреччиною. "На них лежала відповідальність за очищення цього району від терористів. На жаль, незважаючи на те, що ми багато разів нагадували про це, вони цього не зробили", - зазначив Ердоган. 

Туреччина готує наземну операцію у Сирії

Раніше президент Туреччини пригрозив, що у боротьбі проти формувань курдів турецькі сили не обмежаться повітряними ударами. "Потрібно вирішити, скільки солдатів візьме участь у наземній операції, і після цього будуть зроблені відповідні кроки", - наголосив Ердоган.

Уряд Туреччини обґрунтував останню серію повітряних ударів нападом на торговий центр у Стамбулі, скоєний тиждень тому. В Анкарі поклали відповідальність за цей напад на курдські угруповання "Загони народної самооборони" (YPG) та Робітничу партію Курдистану (РПК), які Туреччина відносить до терористичних. Утім, обидва угруповання вже заявили про свою непричетність до нападу.

Посол Швеції викликаний у МЗС Туреччини

Окрім того, 21 листопада шведського посла викликали до МЗС Туреччини, де йому висловили протест у зв'язку з "провокацією проти посольства Туреччини у Стокгольмі". Йдеться про акцію на стіні будівлі дипустанови, де проєктувалися зображення курдських активістів, а також обличчя президента Туреччини. У Анкарі назвали цей захід образливим для Ердогана.

Цю акцію організував Шведський комітет солідарності з Рожавою (Рожава - самопроголошена курдська автономна область на півночі Сирії - Ред.) на знак протесту проти політики Анкари щодо курдів.

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