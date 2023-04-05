Ердоган закликав до реформи Радбезу ООН

"Нинішній порядок, який ставить долю людства в залежність від волі п'яти країн (постійних членів Ради безпеки ООН. - Ред.), не є стійким. Існує нагальна потреба у реформуванні Радбезу ООН із інклюзивним та всеохоплюючим розумінням", - заявив Ердоган на вечері з іноземними послами та дипломатами у вівторок, 4 квітня.
Україна обурена головуванням РФ у Радбезі
Раніше до реформи Радбезу ООН, у якому з 1 квітня головує Росія, закликав президент України Володимир Зеленський. Він назвав головування РФ "абсурдним" і "деструктивним". "Терористи повинні відповідати за терор, а не головувати будь-де", - наголосив він.
Цей заклик підтримав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський: "Останнім доказом є той факт, що інститут, який має забезпечувати мир, перейшов під контроль держави, яка порушує статут ООН і загрожує безпеці всього світу своєю варварською поведінкою".
Країни на чолі Радбезу ООН змінюються щомісяця з-поміж 15 його членів, з яких п'ять є постійними - Росія, Великобританія, Китай, США та Франція. Востаннє РФ головувала в Радбезі в лютому 2022 року, коли ввела свої війська в Україну. Київ закликає виключити РФ з ради через вторгнення.