Ердоган закликав до реформи Радбезу ООН

За словами президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, порядок, що пов'язує долю людства з думкою п'яти країн, які є постійними членами Ради безпеки ООН, не є стійким.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає необхідним провести "інклюзивну та всеохоплюючу" реформу Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН), повідомило турецьке інформаційне агентство Anadolu .

"Нинішній порядок, який ставить долю людства в залежність від волі п'яти країн (постійних членів Ради безпеки ООН. - Ред.), не є стійким. Існує нагальна потреба у реформуванні Радбезу ООН із інклюзивним та всеохоплюючим розумінням", - заявив Ердоган на вечері з іноземними послами та дипломатами у вівторок, 4 квітня.

Україна обурена головуванням РФ у Радбезі

Раніше до реформи Радбезу ООН, у якому з 1 квітня головує Росія, закликав президент України Володимир Зеленський. Він назвав головування РФ "абсурдним" і "деструктивним". "Терористи повинні відповідати за терор, а не головувати будь-де", - наголосив він.

Цей заклик підтримав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський: "Останнім доказом є той факт, що інститут, який має забезпечувати мир, перейшов під контроль держави, яка порушує статут ООН і загрожує безпеці всього світу своєю варварською поведінкою".

Країни на чолі Радбезу ООН змінюються щомісяця з-поміж 15 його членів, з яких п'ять є постійними - Росія, Великобританія, Китай, США та Франція. Востаннє РФ головувала в Радбезі в лютому 2022 року, коли ввела свої війська в Україну. Київ закликає виключити РФ з ради через вторгнення.

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