Ердоган: Туреччина подасть позов про геноцид у Секторі Гази

Президент Туреччини заявив, що країна готує з понад двома тисячами юристів "скаргу про геноцид" у "відповідні інстанції".

Туреччина звернеться з позовом до "відповідних інстанцій" з приводу "геноциду в Секторі Гази". Про це заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє у неділю, 19 листопада, турецьке агентство Anadolu.

"Разом із понад двома тисячами адвокатів ми звернемося до відповідних інстанцій зі скаргою про геноцид. Ми відстежуватимемо процес, не залишимо на півдорозі. Ціна буде сплачена", - сказав він.

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Ердоган про заручників ХАМАСу

Ердоган також пообіцяв докласти зусиль для звільнення заручників, захоплених палестинським радикальним ісламістським угрупованням ХАМАС під час нападу на Ізраїль, якщо Німеччина, яку він відвідав напередодні, "зробить крок" для звільнення "10 тисяч заручників" з Ізраїлю.

"Що мав на увазі Ердоган, кажучи про 10 тисяч, - абсолютно незрозуміло", - коментує його заяву німецьке агентство dpa.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

7 жовтня ХАМАС, визнаний у ЄС і США, терористичною організацією, здійснив масштабний напад на Ізраїль. Бойовики завдали масованого ракетного удару і вторгнулись на територію Ізраїлю, де влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 осіб. Терористи також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдає масованих ударів по Сектору Гази - густонаселеному палестинському регіону, який перебуває під контролем ХАМАСу, а також проводить там наземну воєнну операцію. Служби охорони здоров'я, підконтрольні ХАМАСу, стверджують, що в Секторі Гази загинули понад 12 тисяч осіб. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

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