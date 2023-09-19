Ердоган: Росія така ж надійна, як Захід

Турецький президент Реджеп Ердоган каже, що довіряє РФ так само, як і Заходу. Останній він звинуватив у тому, що Туреччина "50 років стоїть біля порогу ЄС".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що довіряє Росії, так само як і західним країнам. Про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу PBS, оприлюдненому в ніч на вівторок, 19 вересня.

Ердоган сказав, що йому не вдалося переконати президента РФ Володимира Путіна відновити "зернову угоду", але він добився обіцянки Росії поставити мільйон тонн зерна до Африки. "У мене немає причин не довіряти їм", - додав він.

"Наскільки надійний Захід, настільки ж надійна й Росія. Останні 50 років ми стояли біля порогу ЄС, і на цей момент я довіряю Росії, так само як довіряю Заходу", - заявив президент Туреччини.

Раніше він уже критично висловлювався щодо Євросоюзу через доповідь Європарламенту про стан прав людини у його країні. Ердоган сказав, що Туреччина може "розлучитися з ЄС".

Переговори між Анкарою та Брюсселем щодо вступу Туреччини до Євросоюзу тривають з 2005 року, але фактично є замороженими через ситуацію з правами людини в країні. Після перемоги на виборах у травні цього року Ердоган закликав до "відродження переговорів" щодо вступу Туреччини в ЄС. Блок залишається головним торговельним партнером країни.