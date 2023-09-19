  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаТуреччина

Ердоган: Росія така ж надійна, як Захід

Роман Губа
19 вересня 2023 р.

Турецький президент Реджеп Ердоган каже, що довіряє РФ так само, як і Заходу. Останній він звинуватив у тому, що Туреччина "50 років стоїть біля порогу ЄС".

https://p.dw.com/p/4WYEt
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп ЕрдоганФото: Mustafa Kamaci/AA/picture alliance

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що довіряє Росії, так само як і західним країнам. Про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу PBS, оприлюдненому в ніч на вівторок, 19 вересня.

Ердоган сказав, що йому не вдалося переконати президента РФ Володимира Путіна відновити "зернову угоду", але він добився обіцянки Росії поставити мільйон тонн зерна до Африки. "У мене немає причин не довіряти їм", - додав він.

"Наскільки надійний Захід, настільки ж надійна й Росія. Останні 50 років ми стояли біля порогу ЄС, і на цей момент я довіряю Росії, так само як довіряю Заходу", - заявив президент Туреччини.

Раніше він уже критично висловлювався щодо Євросоюзу через доповідь Європарламенту про стан прав людини у його країні. Ердоган сказав, що Туреччина може "розлучитися з ЄС".

Переговори між Анкарою та Брюсселем щодо вступу Туреччини до Євросоюзу тривають з 2005 року, але фактично є замороженими через ситуацію з правами людини в країні. Після перемоги на виборах у травні цього року Ердоган закликав до "відродження переговорів" щодо вступу Туреччини в ЄС. Блок залишається головним торговельним партнером країни.

Україна і ЄС: що означає статус кандидата на вступ

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Президент України Володимир Зеленський

Зеленський адресував ООН питання про Лаврова на Радбезі

Політика19 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Стадіон "Фольспарк" до матчу Ліги чемпіонів довелося переобладнати відповідно до вимог УЄФА

"Шахтар": вдома у Гамбурзі

"Шахтар": вдома у Гамбурзі

Спорт19 вересня 2023 р.
Санкт-Галлен

У Швейцарії судять ексбійця білоруського СОБРу. Чого чекати?

У Швейцарії судять ексбійця білоруського СОБРу. Чого чекати?

Злочинність19 вересня 2023 р.
Нелегальні мігранти причалили до берега Лампедузи, 16 вересня

Нелегали у Європі. Що робити з мігрантами на Лампедузі

Нелегали у Європі. Що робити з мігрантами на Лампедузі

Міграція19 вересня 2023 р.
Контейнерний притулок для біженців у Німеччині: житла на всіх біженців не вистачає

Наплив мігрантів і дилема Німеччини

Наплив мігрантів і дилема Німеччини

Суспільство19 вересня 2023 р.
Президент Володимир Зеленський вітає Рустема Умєрова (праворуч) з призначенням на посаду міністра оборони

Перезавантаження міноборони під час війни. Які ризики?

Перезавантаження міноборони під час війни. Які ризики?

Політика18 вересня 2023 р.
external

Архіпелаг Шпіцберген: наслідки пропаганди РФ

Архіпелаг Шпіцберген: наслідки пропаганди РФ

Конфлікти18 вересня 2023 р.03:22 хв.
На головну сторінку