Ердоган "прирівняв" Нетаньяху до Гітлера

Турецький лідер Реджеп Ердоган заявив, що між прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і німецьким диктатором Адольфом Гітлером "немає різниці", бо нібито ЦАХАЛ діє в Газі як нацисти з євреями. Нетаньяху вже йому відповів.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган порівняв атаки ізраїльської армії (ЦАХАЛ) на Сектор Гази з поводженням нацистів з євреями та заявив, що між прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і нацистським диктатором Адольфом Гітлером "немає різниці".

"Немає різниці між діями Нетаньяху та Гітлера. Він багатший за Гітлера. Всі види підтримки надходять з Заходу та США", - заявив Ердоган у середу, 27 грудня, передає агенція AFP.

Ердоган уже неодноразово критикував Ізраїль за масштаби жертв і руйнувань в Секторі Гази, спричинені відповіддю на напад з боку палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС, визнаного Європейським Союзом і Сполученими Штатами терористичною організацією. Він назвав Ізраїль "терористичною державою", Нетаньяху - "різником Гази", а ХАМАС - не терористами, а "визвольною групою".

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Нетаньяху у відповідь на нову заяву Ердогана сказав, що той, хто "вчиняє геноцид проти курдів і є світовим рекордсменом з ув'язнення журналістів, які виступають проти його режиму, є останньою людиною, яка може проповідувати мораль".

Звинувативши Ердогана у вихвалянні та прийомі ватажків ХАМАСу, Нетаньяху додав, що Ізраїль "бореться за ліквідацію найогиднішої та найжорстокішої терористичної організації в світі", яка "скоїла злочини проти людяності".

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Бойовики ХАМАСу 7 жовтня напали на Ізраїль та вбили там близько 1200 людей, переважно цивільних, а близько 250 захопили в заручники й вивезли в Сектор Гази. Ізраїль у відповідь завдає масованих ударів по Сектору Гази та проводить там наземну воєнну операцію. Як стверджують підконтрольні ХАМАСу служби охорони здоров'я, через це загинули понад 21 тисяча палестинців, але перевірити ці дані неможливо.

