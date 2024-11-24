Ердоган прагне збільшити торгівлю між Туреччиною та РФ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з президентом РФ Путіним заявив, що хоче розширити торгівлю між Анкарою та Москвою.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у неділю, 24 листопада, під час телефонної розмови зі своїм російським колегою Володимиром Путіним заявив, що хоче розширити торгівлю між Анкарою та Москвою.

"Президент Ердоган заявив, що має намір збільшити співпрацю між Туреччиною і Росією в низці галузей, зокрема, розширити обсяг торгівлі", - йдеться в заяві адміністрації президента Туреччини, яка, нагадаємо, є членом НАТО.

Читайте також: МЗС Туреччини: Україна має зберегти територіальну цілісність

Нагадаємо, минулого тижня агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела з оточення турецького лідера повідомило про те, що Ердоган підготував свій "мирний план" для завершення війни Росії проти України.

Зокрема, президент Туреччини пропонує заморозити конфлікт на поточних лініях фронту та щонайменше на 10 років відкласти обговорення питання про вступ України до НАТО. Пропозиція Ердогана передбачатиме створення демілітаризованої зони на Донбасі, де він пропонує розмістити міжнародні війська, як додаткову гарантію, а також забезпечити Україну військовими поставками, як компенсацію за згоду не вступати до НАТО.