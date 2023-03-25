Ердоган поговорив з Путіним про Україну й зерно

В Анкарі вказали на важливість припинення війни РФ проти України шляхом переговорів. У Москві знову нагадують, що зернові угоди подовжено лише на два місяці.

Президенти Туреччини й Росії - Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін - провели в суботу, 25 березня, телефонну розмову. Як повідомили в Анкарі, під час перемовин лідерів обговорювалися, зокрема, й "останні події в російсько-українській війні". У пресслужбі Ердогана вказали також на "важливість, яку Туреччина надає негайному припиненню російсько-українського конфлікту шляхом переговорів".

Ще одним аспектом перемовин Ердогана й Путіна стала Чорноморська зернова ініціатива. В Анкарі назвали "позитивною" позицію Москви щодо нещодавнього подовження цієї зернової ініціативи, хоч і не назвали точних термінів подовження чинності угод.

Позиція Москви щодо строків подовження "зернових угод"

Водночас пресслужба Кремля запевняє , що турецький лідер позитивно відгукнувся про згоду Москви подовжити дію цих угоди строком на 60 днів. Так само у Москві наполягають, що стамбульські домовленості "стосуються вивезення українського зерна з чорноморських портів і розблокування експорту російського продовольства і добрив".

Крім того, в Кремлі нагадали про принципову позицію російської сторони "домогтися повного виконання другої частини згаданих "пакетних" домовленостей - щодо усунення бар'єрів для сільгосппродукції з Росії".

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Росія й раніше ставила подальшу пролонгацію "зернової ініціативи" у залежність від "прогресу" щодо її сільськогосподарського експорту, зокрема добрив, а також постачання аміаку трубопроводом "Тольятті-Одеса". Натомість в Україні та ООН наголошували, що така позиція суперечить тексту угоди, який передбачає її подовження на 120 днів.

Київ казав про подовження на 120 днів

18 березня учасники Чорноморської зернової ініціативи - Україна, Росія, Туреччина й ООН - повідомили про подовження відповідної угоди. У той час, як міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков казав про подовження строку дії угод на 120 днів, у Москві називали інший термін - 60 днів.

Водночас в ООН точного терміну подовження чинності угод називати не стали.