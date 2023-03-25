Ердоган поговорив з Путіним про Україну й зерно

В Анкарі вказали на важливість припинення війни РФ проти України шляхом переговорів. У Москві знову нагадують, що зернові угоди подовжено лише на два місяці.
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Президенти Туреччини й Росії - Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін - провели в суботу, 25 березня, телефонну розмову. Як повідомили в Анкарі, під час перемовин лідерів обговорювалися, зокрема, й "останні події в російсько-українській війні". У пресслужбі Ердогана вказали також на "важливість, яку Туреччина надає негайному припиненню російсько-українського конфлікту шляхом переговорів".
Ще одним аспектом перемовин Ердогана й Путіна стала Чорноморська зернова ініціатива. В Анкарі назвали "позитивною" позицію Москви щодо нещодавнього подовження цієї зернової ініціативи, хоч і не назвали точних термінів подовження чинності угод.
Позиція Москви щодо строків подовження "зернових угод"
Водночас пресслужба Кремля запевняє, що турецький лідер позитивно відгукнувся про згоду Москви подовжити дію цих угоди строком на 60 днів. Так само у Москві наполягають, що стамбульські домовленості "стосуються вивезення українського зерна з чорноморських портів і розблокування експорту російського продовольства і добрив".
Крім того, в Кремлі нагадали про принципову позицію російської сторони "домогтися повного виконання другої частини згаданих "пакетних" домовленостей - щодо усунення бар'єрів для сільгосппродукції з Росії".
Росія й раніше ставила подальшу пролонгацію "зернової ініціативи" у залежність від "прогресу" щодо її сільськогосподарського експорту, зокрема добрив, а також постачання аміаку трубопроводом "Тольятті-Одеса". Натомість в Україні та ООН наголошували, що така позиція суперечить тексту угоди, який передбачає її подовження на 120 днів.
Київ казав про подовження на 120 днів
18 березня учасники Чорноморської зернової ініціативи - Україна, Росія, Туреччина й ООН - повідомили про подовження відповідної угоди. У той час, як міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков казав про подовження строку дії угод на 120 днів, у Москві називали інший термін - 60 днів.
Водночас в ООН точного терміну подовження чинності угод називати не стали.
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