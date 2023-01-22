Ердоган оголосив дату нових виборів у Туреччині

Наступні парламентські й президентські вибори в Туреччині відбудуться 14 травня, заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган. Він планує переобратися на ще один термін.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив 14 травня датою наступних парламентських і президентських виборів у країні. Про це Ердоган повідомив під час суботньої молодіжної конференції в північно-західній провінції Бурса, однак відеозапис з його заявою було опубліковано в неділю, 22 січня, повідомляє Associated Press.

"Я дякую Богу за те, що нам судилося розділити наш шлях з вами, нашою шановною молоддю, яка вперше проголосує на виборах, що відбудуться 14 травня", - сказав Ердоган, який натякав на цю дату ще минулого тижня.

У Бурсі він заявив, що зробить офіційне повідомлення щодо цього 10 березня, після чого Вища виборча рада Туреччини розпочне підготовку до виборів.

Якщо жоден з кандидатів не набере понад 50 відсотків голосів, другий тур голосування відбудеться 28 травня, уточнює Associated Press.

Читайте також: В Анкарі хочуть просувати локальні перемир'я в Україні

Раніше Ердоган не приховував своїх планів переобиратися на наступний термін, але обіцяв, що висуватиметься востаннє. Сам 68-річний політик фактично незмінно керує Туреччиною з 2003 року - спочатку як прем'єр-міністр, а з 2014 року - як президент. Цьогорічні вибори стануть для нього, ймовірно, найскладнішими, насамперед через проблеми з економікою Туреччини, що потерпає внаслідок високих темпів інфляції. На думку економістів, зростання інфляції в Туреччині підживлюється неортодоксальним переконанням Ердогана, що висока вартість кредитних ставок і запозичень веде до зростання цін, що суперечить усталеній економічній теорії.

Читайте також: Коментар: Ердоган - головний бенефіціар російсько-української війни

Хоча згідно з соціологічним опитуванням, проведеним наприкінці 2022 року, перемога Ердогана на виборах президента практично гарантована, на парламентських виборах ситуація наразі виглядає радше невизначеною.

Тим часом опозиційний альянс, куди увійшли одразу шість партій і політсил, ще не висунув свого кандидата в президенти. А прокурдська "Демократична партія народів" (HDP), яка є третьою за кількістю місць у парламенті, заявила, що може висунути власного кандидата.