Ердоган не виключає можливість діалогу з Сирією

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не виключає політичного діалогу та дипломатичного врегулювання з Сирією. Про це він сказав після повернення з України у п'ятницю, 19 серпня, повідомляє турецька агенція Anadolu.
Анкара не має на меті "завдати поразки" президенту Сирії Башару Асаду, наголосив він і закликав до сирійську владу та опозицію до примирення у громадянській війні, що триває у країні 11 років.
Минулого тижня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу підтвердив, що мав зустріч зі своїм сирійським колегою Файсалом Мекдадом у Белграді у жовтні. Це перший контакт між главами зовнішньополітичних відомств з 2011 року.
Туреччина, що межує з Сирією на південному сході, підтримує опозицію, яка домагається усунення Асада від влади. Водночас Туреччина прагне розширення так званої 30-кілометрової зони безпеки біля її кордонів і проводить операцію проти сирійських курдів, яких Анкара вважає терористами. Дамаск також не визнає контроль курдів над територіями півночі Сирії. Нещодавно Ердоган заявляв про плани посилити наступ у регіоні.
Сирійська влада контролює дві третини території країни. Чинного президента Сирії підтримують Росія та Іран.
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Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
Перша зупинка
За даними ООН, понад 200 тисяч осіб були змушені покинути свої будинки на півночі Сирії через військову операцію Туреччини, що розпочалася 9 жовтня. Ці люди втікають вглиб країни або ж намагаються перетнути кордон з Іраком, але вдається це не всім. Телль-Тамер - населений пункт, де зараз перебуває багато біженців з міста Рас-ель-Айна.
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Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
У місті лише чоловіки
У багатьох населених пунктах в прикордонній смузі на півночі Сирії залишилися лише чоловіки. Жінки і діти втекли від військових дій. Частина з них попрямувала до міста Ель-Хасака, центр однойменної провінції. "Але умови в Ель-Хасаці стають дедалі гіршими, тому що туди постійно прибувають нові біженці. Тому ми вирішили залишитися тут, в Деріку", - розповідає DW Суна, мати трьох дітей.
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Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
"Ми все втратили"
Більшість осіб, які змушені були тікати в результаті військової операції Туреччини в Сирії, є курдами. Цей чоловік розповідає, що в його рідному місті Рас-ель-Айні залишилися переважно араби. Він підтримує зв'язок телефоном зі своїми колишніми сусідами. "Вчора вони розповіли, що ісламісти зруйнували наш будинок. Ми все втратили", - розповідає DW чоловік.
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Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
Біженці в Телль-Тамері
Військові дії проходили лише за декілька кілометрів від Телль-Тамера. Тому багато міжнародних гуманітарних організацій покинули його. Але місто наповнене біженцями з Рас-ель-Айна і сусідніх сіл. Вони залишені напризволяще. Надати їм допомогу намагаються лише кілька недержавних організацій, які залишилися тут працювати.
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Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
Допомога місцевих НДО
Крім Телль-Тамера, в інших довколишніх селах також проживають сотні внутрішньо переміщених осіб. "Вони селяться в порожніх будинках, багато хто з них - занадто близько до місць, вже взятих під контроль турецькою армією, або до тих районів, де досі перебувають бойовики "Ісламської держави", - розповів DW координатор однієї з місцевих НДО Хасан Башир.
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Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
Біженцям не вистачає продовольства
Цей арабський чоловік з Рас-ель-Айна чекає на свою чергу, щоб отримати продукти, які роздають біженцям місцеві НДО. У чоловіка велика сім'я - чотири дружини і багато дітей. Гуманітарна допомога ж складається тільки з одного пайка на сім'ю.
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Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
Школи стали притулком для біженців
Всі школи в містах уздовж сирійського кордону були закриті з початку військової операції Туреччини. У будівлях шкіл зараз живуть біженці. Як в цій школі в Телль-Тамері. Ті особи, які могли виїхати, попрямували до таких міст, як Ель-Хасака, які розташовані південніше. Решта залишаються тут і пристосовуються до важких умов життя.
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Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
Без води і світла
50 курдських родин з Рас-ель-Айна зараз живуть у цій покинутій школі в Телль-Тамері без води й електрики. Оскільки тут дуже погані санітарні умови, місцеві лікарі побоюються спалаху холери та інших захворювань. "Якщо так продовжуватиметься, нас спіткає серйозна гуманітарна криза", - говорить один з них в інтерв'ю DW.
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Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
Ситуація у лікарнях
Багатьох поранених внаслідок військових дій доставили до лікарні в Телль-Тамері. Але тут перебувають і ті особи, які страждають від важких захворювань. Двоє хворих розповіли DW, що повинні були пройти хіміотерапію в Дамаску до початку військової операції Туреччини, але не встигли вибратися з міста. Нинішня ситуація не дозволяє їм туди дістатися.
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Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
Життя серед руїн
У цьому районі на околиці Тель-Тамера майже ніхто не живе. Місцеві жителі втекли звідси після приходу бойовиків ІД. Раніше тут була розташована християнська церква, яку підірвали ісламісти. Зараз серед руїн змушені жити кілька сімей біженців з Рас-ель-Айна.
Автор: Наталія Позднякова