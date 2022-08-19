Ердоган не виключає можливість діалогу з Сирією

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не виключає політичного діалогу та дипломатичного врегулювання з Сирією. Про це він сказав після повернення з України у п'ятницю, 19 серпня, повідомляє турецька агенція Anadolu.

Анкара не має на меті "завдати поразки" президенту Сирії Башару Асаду, наголосив він і закликав до сирійську владу та опозицію до примирення у громадянській війні, що триває у країні 11 років.

Минулого тижня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу підтвердив, що мав зустріч зі своїм сирійським колегою Файсалом Мекдадом у Белграді у жовтні. Це перший контакт між главами зовнішньополітичних відомств з 2011 року.

Туреччина, що межує з Сирією на південному сході, підтримує опозицію, яка домагається усунення Асада від влади. Водночас Туреччина прагне розширення так званої 30-кілометрової зони безпеки біля її кордонів і проводить операцію проти сирійських курдів, яких Анкара вважає терористами. Дамаск також не визнає контроль курдів над територіями півночі Сирії. Нещодавно Ердоган заявляв про плани посилити наступ у регіоні.

Сирійська влада контролює дві третини території країни. Чинного президента Сирії підтримують Росія та Іран.