ЄП вимагає розслідувати порушення на виборах у Грузії

"Загострення кризи демократії в Грузії після нещодавніх парламентських виборів і ймовірних фальсифікацій на виборах", - так звучала тема дебатів, які завершилися пізно ввечері 13 листопада в Європарламенті в Брюсселі. Серед міжнародних спостерігачів, які вказали на порушення, була й делегація від Європарламенту: наступного дня після голосування вона доповіла про "атмосферу ненависті та залякування" в Грузії, відкат від демократії в цій країні, про зусилля з підриву та маніпулювання, зловживання держресурсами, дезінформацію.

Як у Європарламенті сприймають вибори, що відбулися в Грузії

Деякі із семи спостерігачів від Європарламенту виступили на дебатах. Серед них - Маркета Грегорова з Чехії, яка представляла групу "зелених" і не вперше стежила за виборами в цій країні. "Я була свідком виборів у Грузії 2021 року і не помітила жодних прямих маніпуляцій. Однак уже тоді ми були обережні й не називали вибори чесними через підозри в підкупі виборців і дисбалансі у фінансуванні примусової виборчої кампанії, - нагадала Грегорова. - Майже три тижні тому я особисто стала свідком прямих маніпуляцій у різних частинах країни: шокуючі випадки вкидання бюлетенів, кричущого шахрайства, відсутності таємниці голосування, залякування". Чеська депутатка переконана, що вибори, які відбулися 26 жовтня, не можна називати справедливими.

Під час виступу в Європарламенті Маркета Грегорова (фото) вказала на низку маніпуляцій на останніх виборах у Грузії Фото: European Union 2024

Вкидання бюлетенів, відсутність таємниці голосування, конфіскація посвідчень особи, залякування виборців, купівля голосів, насильство, непрозорий підрахунок бюлетенів - на всі ці порушення звернула увагу й інша спостерігачка - француженка Наталі Луазо, яка виступала від імені ліберальної групи "Оновлюючи Європу". Обидві учасниці спостережної місії закликали провести розслідування зафіксованих порушень. До них приєдналася більшість промовців.

Присутній на дебатах віцеголова Єврокомісії Маргарітіс Схінас подякував спостерігачам Європарламенту за "вкрай важливі повідомлення про атмосферу залякування і тиску, що супроводжувала виборчий процес". Він теж говорив про серйозні порушення як під час виборчої кампанії, так і в сам день голосування. "Ці вибори не відповідають стандартам, що висуваються до країни-кандидата в члени ЄС", - заявив єврокомісар. За його словами, правляча партія "Грузинська мрія" використала свої істотні ресурси й зіграла на страху війни, позиціонуючи себе як єдину політичну силу, здатну забезпечити стабільність і мир, одночасно стверджуючи, що Грузія просувається в ЄС. Схінас нагадав, що процес євроінтеграції Грузії заморожено якраз у зв'язку з політикою її влади.

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Низка євродепутатів заявили про коректність виборів

Втім, з такими формулюваннями погодилися не всі євродепутати. Низка представників вкрай правого і вкрай лівого флангів заявили, що вибори в Грузії відбулися, відповідають критеріям демократичних, і що Євросоюз має прийняти їхній результат і продовжити співпрацювати з владою країни.

Так, член спостережної місії Європарламенту німець Ганс Нойгофф (Hans Neuhoff), який входить до крайньо-правої групи "Європа суверенних націй", сказав, звертаючись до Схінаса: "Навіть якщо ви не хочете цього визнавати, парламентські вибори в Грузії були правильно проведеними демократичними виборами з явним переможцем". За його словами, там не було ознак атмосфери репресій, а опозиція діяла в умовах необмеженої свободи й відкрито могла висловлювати критику на адресу уряду.

Євродепутат Ганс Нойгофф з крайньо-правої групи "Європа суверенних націй" Фото: European Union 2024

Інший крайній правий спостерігач Андраш Ласло, який виступав від імені групи "Патріоти за Європу", заявив, що вибори в Грузії були вільними і справедливими. Угорський депутат не входив до парламентської делегації і назвав себе "міжнародним спостерігачем". "Спостерігачі від НУО сказали мені, що довіряють чесності виборів. Те саме мені сказали спостерігачі від опозиційних партій і виборці, з якими я розмовляв на різних виборчих дільницях, - розповів він. - Невеликі провокації та інциденти мали місце на деяких дільницях, але нічого такого, що не могло б статися в будь-якому іншому місці". На його думку, перемога партії "Грузинська мрія" була настільки очевидною, що про підтасовування не може бути й мови.

Настільки радикальну розбіжність в оцінках прокоментував позафракційний депутат з Німеччини Лукас Зіпер (Lukas Sieper). "Я думаю, що ні одні, ні інші, будучи окремими спостерігачами, не в змозі судити про те, що сталося в Грузії, - сказав він. - Але про що можна судити, так це про загальний потік інформації про стан демократії в Грузії. І ми спостерігаємо там уряд, політичну систему, яка запозичує дедалі більше вимог, ідей, а іноді й цілих законів з Росії - держави, яка, безумовно, не є демократичною і, ймовірно, ніколи нею не була". Зіпер закликав Євросоюз боротися за демократичне майбутнє Грузії.

Що збирається робити Євросоюз у випадку з Грузією

ЄС уже кілька місяців тому зафіксував відкат демократії в Грузії, у зв'язку з чим скоротив політичні контакти і призупинив надання фінансової допомоги. Так, за даними єврокомісара Схінаса, Тбілісі позбувся 30 млн євро в рамках європейського механізму допомоги і 121 млн євро у вигляді прямої допомоги уряду Грузії.

Для відновлення повноцінних відносин з Тбілісі умови Брюсселя такі: грузинський уряд має підтвердити прихильність до програми реформ, включно зі здійсненням дев'яти кроків, рекомендованих Єврокомісією для початку переговорів про вступ до ЄС, припинити дезінформацію та антиєвропейську риторику, а також скасувати закони, що суперечать правам людини, - про "сімейні цінності" та "іноагентів". "Без цього просування Грузії європейським шляхом буде неможливим. Що швидше це зрозуміють у Тбілісі, то краще", - заявив Схінас. Він також натякнув на можливі додаткові штрафні заходи, які можуть бути узгоджені на Раді ЄС із закордонних справ у понеділок, 18 листопада, де тема Грузії буде однією з головних.

Віцеголова Єврокомісії Маргарітіс Схінас (фото) закликав Грузію скасувати закони, що суперечать правам людини, - про "сімейні цінності" та "іноагентів" Фото: European Union 2024

В якості санкцій різні європарламентарі пропонують: скасувати "безвіз" для Грузії, повністю припинити допомогу Євросоюзу і заморозити двосторонні програми, а також політично ізолювати грузинську владу на міжнародній арені.

"Підозри у фальсифікації виборів неприйнятні", "нові партнери повинні відповідати стандартам, які ми встановили для себе", "однопартійний грузинський парламент не може бути визнаний представником грузинського народу" - так депутати відгукувалися про ситуацію в Грузії.

Багато хто вказував на дилему: з одного боку, жорсткість політики щодо Грузії стала б покаранням її мешканців, які прагнуть до Євросоюзу, але з іншого, - Брюссель не може просто так продовжувати її підтримувати. Наталі Луазо вважає, що призупинення процесу євроінтеграції - помилковий шлях: грузинів цей крок приводить у відчай, а Кремлю дає привід для зловтіхи.

Європарламенту ще належить виробити деталі своєї позиції щодо Грузії. Її буде викладено в резолюції, за яку депутати проголосують на наступній сесії в Брюсселі в грудні.