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"Енергоатом" вперше відправив уран на переробку до Канади

Степан Смишляєв
15 вересня 2023 р.

Перша партія українського урану відправлена на переробку до Канади. Україна буде постачати канадській САМЕСО всю сировину, видобуту на СхідГЗК, для подальшого виробництва ядерного палива.

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Запорізька АЕС, архівне фото
Перша партія українського урану відправлена на переробку до КанадиФото: Dmytro Smolyenko/imago images

Україна вперше відправила до Канаду уран, видобутий на Східному гірничо-збагачувальному комбінаті (СхідГЗК), для подальшої переробки на потужностях компанії САМЕСО, повідомила у п'ятницю, 15 вересня, "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

Згідно з домовленостями, укладеними між "Енергоатомом" і САМЕСО ще в березні, канадська компанія впродовж 2024-2035 років займатиметься конверсією (хімічною переробкою) українського урану і повністю задовольнятиме потреби "Енергоатомом" у гексафториді урану - сполуці, яку в подальшому можна збагачувати і використовувати для виробництва ядерного палива.

Зі свого боку українська компанія зобов'язалася продавати САМЕСО весь уран, який видобувається СхідГЗК. За даними видання "Наші гроші", вартість укладеного контракту з обробки урану для "Енергоатому" склала 65,4 мільйона доларів.

Лише один етап у виробництві палива

При укладенні контракту в "Енергоатомі" стверджували, що він забезпечуватиме "100 відсотків потреб в гексафториді урану для Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської атомних електростанцій з 2024 до 2035 року", а також "передбачає можливість забезпечення Запорізької АЕС, щойно контроль над атомною станцією буде повернено її законному оператору".

Втім, конверсія у гексофторид - лише один з етапів переробки урану на ядерне паливо, яке необхідно для роботи АЕС, визнає директор "Енергоатому" Петро Котін.

"Такий процес необхідний для підготовки до відправлення його (урану - Ред.) на збагачення до наших інших стратегічних партнерів - компанії URENCO (Велика Британія), а потім -  до компанії Westinghouse вже для виробництва ядерного палива", - зазначив він у дописі у п'ятницю.

Котін зауважив, що такі процеси переробки ядерного матеріалу "поки що недоступні в Україні". "Але ми працюємо над створенням відповідних потужностей", - стверджує він.
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