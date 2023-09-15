"Енергоатом" вперше відправив уран на переробку до Канади
Україна вперше відправила до Канаду уран, видобутий на Східному гірничо-збагачувальному комбінаті (СхідГЗК), для подальшої переробки на потужностях компанії САМЕСО, повідомила у п'ятницю, 15 вересня, "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".
Згідно з домовленостями, укладеними між "Енергоатомом" і САМЕСО ще в березні, канадська компанія впродовж 2024-2035 років займатиметься конверсією (хімічною переробкою) українського урану і повністю задовольнятиме потреби "Енергоатомом" у гексафториді урану - сполуці, яку в подальшому можна збагачувати і використовувати для виробництва ядерного палива.
Зі свого боку українська компанія зобов'язалася продавати САМЕСО весь уран, який видобувається СхідГЗК. За даними видання "Наші гроші", вартість укладеного контракту з обробки урану для "Енергоатому" склала 65,4 мільйона доларів.
Лише один етап у виробництві палива
При укладенні контракту в "Енергоатомі" стверджували, що він забезпечуватиме "100 відсотків потреб в гексафториді урану для Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської атомних електростанцій з 2024 до 2035 року", а також "передбачає можливість забезпечення Запорізької АЕС, щойно контроль над атомною станцією буде повернено її законному оператору".
Втім, конверсія у гексофторид - лише один з етапів переробки урану на ядерне паливо, яке необхідно для роботи АЕС, визнає директор "Енергоатому" Петро Котін.
"Такий процес необхідний для підготовки до відправлення його (урану - Ред.) на збагачення до наших інших стратегічних партнерів - компанії URENCO (Велика Британія), а потім - до компанії Westinghouse вже для виробництва ядерного палива", - зазначив він у дописі у п'ятницю.
Котін зауважив, що такі процеси переробки ядерного матеріалу "поки що недоступні в Україні". "Але ми працюємо над створенням відповідних потужностей", - стверджує він.
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